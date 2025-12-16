Video: quemaron 40 kilos de marihuana incautados en una vivienda de Punta Mogotes

El pasado 4 de diciembre se realizó en Miramar la primera quema de droga secuestrada en una causa federal desde la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal en Mar del Plata. En un crematorio fueron incinerados cerca de 40 kilos de plantas y cogollos de marihuana que habían sido decomisados en mayo, en el marco de una investigación por narcotráfico impulsada por el Ministerio Público Fiscal.

Según replicó el sitio Fiscales, el caso tramitó ante la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, de la Unidad Fiscal Mar del Plata, que dirige el fiscal general Daniel Eduardo Adler.

La droga fue secuestrada en un allanamiento realizado el 27 de mayo último en la vivienda del acusado, situada a pocas cuadras del Faro de Punta Mogotes. Menos de tres meses después, el 21 de agosto, se acordó la suspensión de juicio a prueba, por el término de dos años. La calificación fue encuadrada en la figura de tenencia ilegítima de estupefacientes, prevista y reprimida por el artículo 14 primera parte de la Ley 23.737.

En el acuerdo, homologado judicialmente, quedaron establecidas las reglas de conducta y condiciones que deberá cumplir la persona imputada, como la de ser controlado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), donar algunos de los objetos secuestrados al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el dinero incautado a la Asociación Civil Amigos del Hospital Regional de Mar del Plata. La resolución judicial también dispuso la quema de la droga secuestrada.

La quema

La incineración de la marihuana se realizó en la sede del crematorio del cementerio de Miramar, que prestó sus instalaciones para incinerar 39.053 gramos de cannabis sativa, con el aval de su directora, Elizabeth Brizuela Lena. La diligencia fue acompañada por personal de la Oficina de Evidencias del Área de Atención Inicial, a cargo del fiscal Carlos Martínez, con la colaboración de la oficial inspector Tania Omelchenco de la Policía Federal Argentina, quien coordinó la logística con el crematorio.

A su vez, se contó con la intervención de la inspectora Verónica Tajes y la perito bióloga Mónica Viviana Barg, ambas del Gabinete Científico Mar del Plata de la Superintendencia de Investigaciones Federales, quienes realizaron el pesaje y test de orientación del material a destruir.

Los estupefacientes fueron trasladados por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes tuvieron a cargo de su custodia desde el momento que fueron secuestrados en el marco del allanamiento.