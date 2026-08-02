Conmoción por el asesinato del ferretero: "No queremos lamentar otra víctima"

La Cámara de Ferreterías y Afines de Mar del Plata y Zona (Cafamar) manifestó su más profundo pesar por la muerte de Ricardo Ruiz, el comerciante que falleció este sábado tras recibir un disparo en el pecho durante un violento intento de robo en su ferretería de avenida Libertad al 7700, en el barrio Malvinas Argentinas.

El hecho ocurrió cuando dos delincuentes ingresaron al local con fines de robo y, en medio del asalto, uno de ellos abrió fuego contra el dueño del comercio. Ruiz fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde finalmente murió como consecuencia de la herida.

Por el crimen fueron detenidos dos sospechosos, que este domingo serán indagados por el fiscal Carlos Russo por homicidio criminis causa, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

A través de un comunicado, Cafamar sostuvo que la muerte del comerciante conmueve a todo el sector y recordó a Ruiz como "un comerciante trabajador, dedicado plenamente a su actividad, comprometido con sus clientes y profundamente respetado por sus colegas", al tiempo que afirmó que "su pérdida enluta no sólo a su familia, sino también a toda la comunidad comercial de nuestra ciudad".

La entidad aprovechó el pronunciamiento para advertir sobre el incremento de la violencia que padecen los comerciantes y aseguró que "resulta inadmisible que quienes diariamente trabajan, generan empleo, invierten y sostienen el desarrollo económico local deban hacerlo bajo un permanente estado de vulnerabilidad".

En ese sentido, remarcaron que el asesinato de Ruiz "no constituye un hecho aislado" y señalaron que "la reiteración de estos episodios evidencia que nos encontramos frente a un serio problema de seguridad que exige respuestas concretas, eficaces e inmediatas".

Para la cámara empresaria, la seguridad "es una responsabilidad indelegable del Estado" y, en particular, de las autoridades provinciales, a las que les reclamó garantizar que quienes trabajan "puedan hacerlo en un marco de tranquilidad". Además, cuestionó la falta de respuestas frente a la problemática al sostener que los últimos hechos "ponen en evidencia la ineficiencia y el escaso interés demostrado por quienes tienen la obligación de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos".

Finalmente, Cafamar exigió "medidas urgentes, un plan integral de prevención del delito y una presencia efectiva del Estado" para devolver la tranquilidad a los comerciantes y a la comunidad marplatense, y cerró el comunicado con una frase que resume el impacto del crimen: "Hoy despedimos a un colega. Mañana no queremos lamentar una nueva víctima".