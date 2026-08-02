Los dos detenidos por el crimen del ferretero se negaron a declarar

Unos pocos minutos duró la presencia en Tribunales de los dos acusados por el crimen del comerciante Ricardo Ruiz ya que decidieron no responder preguntas ni dar su versión de los hechos.

Tras entrevistarse con miembros de la Defensoría Oficial, tanto Tomás Hocte como Alan Ovejero no quisieron declarar en el octavo piso ante el fiscal Carlos Russo que les imputó el delito de homicidio criminis causa que preve una pena de prisión perpetua.

Los sujetos de 23 y 25 años fueron aprehendidos minutos después del ataque a pocas cuadras del lugar. El primero de ellos -que registraba un pedido de captura activo en una causa por robo y fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas en inmediaciones de Brandsen y Arrué, a seiscientos metros del lugar del hecho. El otro fue interceptado en Arrué y Berutti cuando intentó evadir el operativo cerrojo que hizo la policía escapando por los techos de las viviendas.

Tal como se adelantó, el informe preliminar de autopsia al ferretero observó una hemorragia masiva con perforación cardíaca que derivó en el paro cardíaco respiratorio como causa de muerte.

“El balazo le dio en el corazón”, confirmaron las fuentes consultadas por 0223 tras la autopsia que se le practicó al comerciante de 48 años que murió en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a donde lo llevaron de urgencia tras recibir un disparo en el tórax.

En la operación se secuestró un proyectil cuyo calibre se cotejará a través de una pericia balística, aunque podría tratarse de un calibre .32, similar al arma que secuestraron durante la detención.