El comerciante que mató a un adolescente seguirá detenido y la defensa pedirá la excarcelación

Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán

El Juzgado de Garantías N°3 convirtió en detención la aprehensión que desde el domingo a la madrugada cumple el comerciante que mató a un adolescente e hirió a otro en el barrio Regional por lo que seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán mientras avanza la investigación.





Jueza Rosa Frende

Unidad Funcional de Instrucción N°4

Ulises Cristian el delito de homicidio agravado

ya que tenía la documentación de la pistola secuestrada y habilitada su tenencia.

Ibar Sallaz y Gonzalo La Menza presentará en las próximas horas un pedido de excarcelación

arresto domiciliario mientas sigue la incorporación de pruebas al expediente

Cristiano no prestara declaración

Unidad Penal N°44 de Batán

confirmaron que cuando se encuentre en mejores condiciones va a dar su versión de los hechos.

aprehendido el mismo domingo

iete disparos con su pistola calibre nueve milímetros marca Taurus

versión inicial,

desplazaban en tres bicicletas intentaron abrir la camioneta Toyota Hilux

hacía guardia frente a su negocio.

varios robos previos,

Champagnat y Saavedra.

Constanza Mandagarán

rescatados del pecho y los hombros de García

fue secuestrada en poder del comerciante de 36 años

0223

zona de Champagnat entre Saavedra y Primera Junta

homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves y la portación;

Responsabilidad Penal Juvenil