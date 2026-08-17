El comerciante que mató a un adolescente seguirá detenido y la defensa pedirá la excarcelación
La Justicia de Garantías convirtió la aprehensión de Ulises Cristiano en detención. La defensa pedirá su excarcelación y, de manera subsidiaria, un arresto domiciliario mientras avanza la investigación.
17 de Agosto de 2026 19:47
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Juzgado de Garantías N°3 convirtió en detención la aprehensión que desde el domingo a la madrugada cumple el comerciante que mató a un adolescente e hirió a otro en el barrio Regional por lo que seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán mientras avanza la investigación.
La Jueza Rosa Frende hizo lugar al pedido de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 que le imputa a Ulises Cristian el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves y portación ilegal de arma de fuego atenuada ya que tenía la documentación de la pistola secuestrada y habilitada su tenencia.
A partir de esta medida, la defensa a cargo de los abogados Ibar Sallaz y Gonzalo La Menza presentará en las próximas horas un pedido de excarcelación extraordinaria y, de manera subsidiaria, que se le otorgue el arresto domiciliario mientas sigue la incorporación de pruebas al expediente.
Este lunes, luego de que Cristiano no prestara declaración, los profesionales pidieron que se asista psicológica y psiquiátricamente a su defendido en la Unidad Penal N°44 de Batán y una medida de resguardo mientras esté allí alojado. Los abogados confirmaron que cuando se encuentre en mejores condiciones va a dar su versión de los hechos.
El comerciante quedó aprehendido el mismo domingo, minutos después de efectuar siete disparos con su pistola calibre nueve milímetros marca Taurus cuando, según su versión inicial, un grupo de seis personas que se desplazaban en tres bicicletas intentaron abrir la camioneta Toyota Hilux en la que hacía guardia frente a su negocio.
Cristiano había sufrido varios robos previos, el último apenas veinticuatro horas antes, en su química ubicada en inmediaciones de la avenida Champagnat y Saavedra. Por ese motivo junto a un amigo estuvo vigilando el local que había sufrido el levantamiento de una cortina que no había podido arreglarse durante el fin de semana.
Según el informe preliminar de autopsia que recibió la fiscal Constanza Mandagarán, el adolescente identificado como Sebastián Nicolás García recibió tres disparos efectuados con el mismo arma: los plomos rescatados del cuerpo permiten adelantar que son calibre nueve milímetros, el mismo calibre de la pistola secuestrada en poder del comerciante.
Los plomos rescatados del pecho y los hombros de García –que presentaba un solo proceso penal previo por encubrimiento por circular a bordo de un auto robado este año- serán peritados con la pistola marca Taurus calibre nueve milímetros que fue secuestrada en poder del comerciante de 36 años. Tal como adelantó 0223, en el lugar secuestraron un total de siete vainas servidas.
Por el hecho registrado en la zona de Champagnat entre Saavedra y Primera Junta hay dos causas de trámite simultáneo. La primera es la del homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves y la portación; y la otra está a cargo del fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por el supuesto intento de robo que García y otras cinco personas intentaron en el lugar.
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