Removieron a un juez federal de Mar del Plata por expresiones antisemitas en redes: “Patrón de hostilidad”

Fue a raíz de una serie de publicaciones en la red social X.

El juez federal de Mar del Plata Alfredo López fue removido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento, que lo encontró responsable de mal desempeño de sus funciones tras una serie de presuntas expresiones antisemitas publicadas en la red social X.

La decisión fue comunicada este martes durante una audiencia en la que se dio lectura al fallo. El Jury consideró que los 15 mensajes analizados no fueron hechos aislados, sino que configuraron una conducta de gravedad suficiente para poner en duda la imparcialidad del magistrado.

El Jury concluyó en que por su gravedad, reiteración, contenido y contexto, las expresiones resultaban incompatibles con la permanencia del magistrado en el cargo.

La denuncia había sido presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la diputada nacional Sabrina Ajmechet y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, y sostenida durante el proceso por el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques, quienes plantearon que López había desarrollado un “patrón de hostilidad” hacia los judíos, el sionismo y el Estado de Israel.

Las publicaciones en cuestión

Entre las publicaciones observadas por el tribunal figuró una en la que López escribió: “¿Usarán la Torá o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”. El tweet estaba acompañado de una foto del rabino de la AMIA Eliahu Hamra.

También fueron analizadas una encuesta sobre "a quién le son leales los judíos que viven en Argentina", un pedido de difusión contra la “judiada interna y externa”, una referencia a “estos fariseos” al mencionar al Foro Argentino contra el Antisemitismo y una respuesta dirigida a otro usuario en la que escribió: “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.

Para los integrantes del Jury, las expresiones implicaron violencia simbólica, discriminación y una pretensión de sometimiento hacia la comunidad judía y remarcaron que eran auténticas y no habían sido alteradas. Además sostuvieron que la libertad de expresión está protegida constitucionalmente, pero que no se trata de un derecho absoluto.

Uno de los integrantes del tribunal, el diputado Nicolás Mayoraz, destacó que no se juzgaron las convicciones políticas del juez ni sus opiniones sobre Israel: “Las publicaciones quebraron la confianza; no es un exabrupto, sino expresiones agraviantes y discriminatorias de la comunidad judía”.

La defensa había cuestionado la acusación y sostuvo que no existieron actos discriminatorios contra la comunidad judía. López también argumentó que no podía atribuírsele responsabilidad por publicaciones de terceros que había reposteado y señaló que sus mensajes se referían a asuntos públicos.

El Jury rechazó los argumentos y concluyó en que por su gravedad, reiteración, contenido y contexto, las expresiones resultaban incompatibles con la permanencia del magistrado en el cargo.