"Hay más repartidores que pedidos": la crisis económica y la realidad de los deliveries en Mar del Plata

Las estadísticas publicadas por la consultora Focus Market encendieron las alarmas. Según su análisis, el poder adquisitivo medido en cantidad de pedidos cayó un 12% -si antes podías comprar 132 hamburguesas con $1.734.357, hoy podés 116- en el último año debido a que los precios en las aplicaciones subieron por encima de los salarios. ¿Cómo es la situación en Mar del Plata y de qué manera afecta a los trabajadores?

Como en cualquier parte del país, el aumento de los precios confluye con otros problemas. Por ejemplo, la falta de trabajo, la facilidad para descargarse la aplicación, emplearse y utilizar como laburo full o part time el delivery. "Hay más repartidores que pedidos porque la gente que se queda sin trabajo sale a repartir", definió Alan Veltri, secretario general del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm).

Preocupación por la baja de consumo. Foto 0223.

"El consumo baja porque los precios están carísimos. La aplicación le cobra 35 por ciento al restaurante: si ya es caro el producto, imaginate el precio que paga el consumidor", profundizó el representante de los deliveries. El efecto dominó es monstruoso. Los clientes no pueden pagar lo que antes afrontaban entonces disminuye la cantidad de pedidos, los repartidores tienen menos entregas y dividen las mismas por más trabajadores, ya que la gente que se queda sin laburo o no le alcanza con uno se suma a las apps.

Cada vez más trabajadores se suman a las aplicaciones. Foto 0223.

Un esquema que "rinde": trabajar absolutamente todo el día

El análisis de la consultora Focus Market dedujo que hay que hacer cada vez más repartos para alcanzar las necesidades económicas del trabajador. Para cubrir la Canasta Básica Total y no quedar bajo la línea de pobreza, un repartidor necesita realizar unos 454 pedidos mensuales, equivalentes a cerca de 18 entregas diarias sin descanso, según el informe centrado en Capital Federal.

Trayendo la conclusión a Mar del Plata, Alan Veltri le explicó a 0223: "Un repartidor de aplicación tiene que hacer, aproximadamente, 14 entregas por día para llevarse 35 mil pesos. Te dan un premio si llegás a 20 en una jornada, pero calculá que tenés que trabajar más de 12 horas para lograrlo y si es un buen día. Mucha gente solo labura los fines de semana o feriado porque saben que hay más pedidos".

Cuánto debe trabajar un delivery de aplicación para estar por encima de la línea de pobreza. Foto 0223.

¿La solución? Que levante el consumo

El referente de los repartidores en Mar del Plata contó que la organización se estableció hace casi dos décadas. Cuando empezaron a contar con las herramientas suficientes para luchar por los correspondientes derechos, las aplicaciones revolucionaron todo.

"Nosotros como sindicato estamos en diálogo con los dueños de los restaurantes. Sin desmerecer a los compañeros que trabajan para las aplicaciones: si ese 35% que les dan a las apps, lo transfieren a los deliveries de los restaurantes, estamos todos en unas condiciones bárbaras. Pero tampoco hay suficientes pedidos al teléfono de un restaurante. Es un quilombo", afirmó sobre las condiciones laborales, la plusvalía de los empresarios y la distribución de las ganancias, que no aparecen para nadie si el consumo no repunta.