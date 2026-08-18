Se incendió un galpón en el barrio 9 de julio: el fuego alcanzó el techo y parte de una vivienda

Se extendió al techo y a distintas partes de una vivienda.

Momentos de tensión se vivieron esta tarde en el barrio 9 de Julio tras el incendio de un galpón en la intersección de las calles República del Líbano y 3 de Febrero. Una dotación del Cuartel de Bomberos Centro fue enviada al lugar y los efectivos constataron que el fuego ya se encontraba en una fase de libre combustión dentro del ambiente.

Las llamas comenzaban a propagarse hacia el techo de la construcción y parte de la cocina de la vivienda, pero la rápida intervención de los Bomberos permitió evitar que el incendio ganara terreno en otros ambientes y generara daños mayores.

Afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas ni hubo necesidad de realizar traslados.

El operativo

Los bomberos iniciaron las tareas para controlar el foco principal y detectaron que también había fuego en el entretecho, una zona que podía favorecer la propagación de las llamas. Para acceder a ese sector, utilizaron una escalera de dos tramos y levantaron parte de las chapas del techo.

Desde el interior de la vivienda también fue necesario intervenir sobre el cielorraso. Una vez controladas las llamas, se finalizó con tareas de escombramiento y remoción del material afectado.

Ocurrió esta tarde en una propiedad ubicada en República del Líbano y 3 de Febrero.

Según el informe final, el galpón resultó afectado en su totalidad y la cocina presentó daños parciales. También se vieron afectados otros sectores de la propiedad, pero con una afectación considerablemente menor.

Afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas ni hubo necesidad de realizar traslados. Las circunstancias que dieron origen al fuego no fueron precisadas en el parte de Bomberos y por lo tanto se consideran aún bajo investigación.