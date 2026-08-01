Licencias profesionales: el proyecto de una diputada marplatense para que policías, bomberos y emergencias no paguen el nuevo trámite

El nuevo esquema de licencias profesionales generó cuestionamientos por el aumento del costo del trámite.

La diputada bonaerense marplatense Sofía Pomponio presentó un proyecto de ley para que policías, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y trabajadores de los servicios públicos de emergencias puedan obtener o renovar la licencia de conducir profesional de manera gratuita. La iniciativa fue impulsada luego de los cambios aplicados al sistema de habilitaciones para conductores profesionales, que generaron críticas por el incremento del costo del trámite.

El planteo busca que quienes necesitan contar con una licencia profesional para desarrollar tareas vinculadas a la seguridad y la atención de emergencias no tengan que afrontar los nuevos valores del procedimiento. Según cuestionamientos surgidos en la provincia de Buenos Aires, el costo total del trámite puede acercarse a los $250.000 debido a los nuevos requisitos y evaluaciones incorporadas.

La diputada bonaerense Sofía Pomponio presentó un proyecto para eximir del pago de la licencia profesional a policías, bomberos y personal de emergencias.

“Los policías, bomberos, Defensa Civil y quienes trabajan en emergencias no pueden ser quienes paguen el costo de una herramienta necesaria para cuidar a los demás”, sostuvo Pomponio al explicar los fundamentos de la iniciativa.

El proyecto propone que la Provincia garantice la gratuidad para la obtención, renovación o recategorización de las licencias profesionales de aquellos agentes que utilizan vehículos oficiales o de intervención como parte de sus funciones habituales. Entre los beneficiarios contemplados aparecen integrantes de la Policía Bonaerense, bomberos voluntarios, equipos de Defensa Civil y personal de atención prehospitalaria.

La presentación se da en medio del debate abierto por el nuevo esquema de licencias profesionales, que comenzó a implementarse en territorio bonaerense con mayores exigencias en controles psicofísicos, evaluaciones teóricas y prácticas. Desde la Provincia señalaron que la modificación apunta a fortalecer la seguridad vial y mejorar los controles sobre los conductores profesionales.

La iniciativa busca que trabajadores que utilizan vehículos oficiales para tareas esenciales no deban afrontar el gasto de la habilitación.

Sin embargo, desde distintos sectores cuestionaron el impacto económico que tiene la nueva modalidad sobre trabajadores que dependen de esa habilitación para desarrollar su actividad. En ese contexto, la legisladora marplatense planteó una excepción para quienes cumplen tareas consideradas esenciales y cuyo trabajo está directamente relacionado con la respuesta ante situaciones de emergencia.

Ahora la iniciativa deberá avanzar en la Legislatura bonaerense, donde comenzará el debate para determinar si finalmente se establece este beneficio para los trabajadores de seguridad y emergencias de la provincia.