Un solo disparo al corazón: se conoció la autopsia del ferretero asesinado

A la espera de que los detenidos por el crimen de Ricardo Ruiz en su ferretería del barrio Malvinas Argentinas sean trasladados a Tribunales para prestar declaración, los investigadores recibieron el informe preliminar de autopsia que observó una hemorragia masiva con perforación cardíaca que derivó en el paro cardíaco respiratorio como causa de muerte.

“El balazo le dio en el corazón”, confirmaron las fuentes consultadas por 0223 tras la autopsia que se le practicó al comerciante de 48 años que murió en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a donde lo llevaron de urgencia tras recibir un disparo en el tórax.

En la operación se secuestró un proyectil cuyo calibre se cotejará a través de una pericia balística, aunque podría tratarse de un calibre .32, similar al arma que secuestraron durante la detención de Tomás Hocte (23) y Alan Ovejero (25). Ambos están imputados por el delito de homicidio criminis causa, que prevé una pena de prisión perpetua.

El primero de ellos registraba un pedido de captura activo en una causa por robo y fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas en inmediaciones de Brandsen y Arrué, a seiscientos metros del lugar del hecho. El otro fue interceptado en Arrué y Berutti cuando intentó evadir el operativo cerrojo que hizo la policía escapando por los techos de las viviendas.

Ambos escaparon corriendo del local y dejaron abandonada la moto en la que llegaron al lugar y que, de acuerdo a una primera revisión, no registraba impedimento alguno para circular. Pasaron la noche en la Unidad Penal N°44 de Batán a la espera de su traslado a Tribunales para prestar declaración.