Identificaron al hombre asesinado en el barrio Regional

El análisis de huellas dactiloscópicas permitió identificar como Alberto Rodríguez al hombre asesinado el sábado a la mañana en inmediaciones de la villa La Palangana, en el barrio Regional, y la Justicia intenta establecer sus últimos movimientos para poder identificar al o los autores.

La operación de autopsia que se practicó confirmó que Rodríguez sufrió lesiones contuso escoriativas en el rostro y la extremidad derecha. “Tenía una herida de arma de fuego con orificio de entrada y orificio de salida en la pierna izquierda en la zona próximas al tobillo”, indicaron las fuentes consultadas.

Con ese panorama puede confirmarse que la causa de muerte fue un shock hipovolémico tras la lesión vascular que sufrió por el pasaje de proyectil de arma de fuego. Durante las tareas que se hicieron en la zona se secuestró un cartucho completo calibre nueve milímetros.

El motivo de la presencia de Rodríguez en el lugar aún no ha sido establecido, pero a partir de algunos comentarios intenta establecerse si trabajaba como chofer de aplicación. En el lugar del crimen no fue hallado ningún vehículo.