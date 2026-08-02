"Si iba a esa entrevista, estaría desaparecida": el antecedente de una joven que buscaba trabajo como Mailén y casi cae en una trampa

Su historia es similar al modo en que fue captada Mailén, hallada muerta en un predio cercano al balneario Punta Cantera.

Dos semanas antes del femicidio que estremeció a Mar del Plata, una joven había advertido en redes sociales que intentaron captarla mediante una maniobra similar: le ofrecieron un supuesto trabajo y la citaron a una entrevista que, según sospechó a tiempo, podía tratarse de un intento de secuestro.

La protagonista fue Luz Ledesma, quien el lunes 20 de julio publicó un video en su cuenta de Instagram para relatar la situación que atravesó y alertar a otras mujeres. Su testimonio volvió a viralizarse tras el crimen de Mailén Antonich (25), ya que ambas historias presentan similitudes.

"Vengo a contar cómo casi me secuestran por ir a buscar trabajo. Si iba a esa entrevista, hoy sería una mina desaparecida. Hace dos semanas, en mi ciudad, Mar del Plata, vi un anuncio en un grupo de trabajo que decía que buscaban chicas de entre 18 y 35 años para trabajar de depiladoras láser en una estética", relató.

Según explicó, en la publicación aclaraban que "no había problema" si las postulantes no tenían experiencia, ya que ofrecían un curso de capacitación antes de comenzar a trabajar.

Al interesarse por la propuesta, Luz se contactó con una supuesta mujer, a quien le comentó cuáles eran sus horarios y dónde estudiaba. "Terrible", reconoció la joven, al recordar que también le pidieron fotografías suyas para comprobar si cumplía con el perfil buscado.

"Me parecía raro que me contestaba a las 11, 12 o 1 de la mañana. Imaginé que, como era dueña de la estética, estaría ocupada", contó.

Con el correr de los mensajes, la persona insistía en que enviara fotos "actuales" y finalmente coordinó una entrevista en un edificio ubicado "enfrente de una plaza". Sin embargo, cada vez que Luz preguntaba el nombre de la estética, la consulta era ignorada.

"La busqué en redes y no aparecía. Después me mandó sus fotos y eran 100% hechas con inteligencia artificial. Cómo va a ser tan pelot..., ni para secuestrar servís. Qué terrible que por buscar trabajo pasen estas cosas. Cuando le dije que parecía falsa, me contestó: 'Ay, es la primera vez que me dicen que parezco chica IA'", recordó.

La víctima, de 25 años, tenía dos hijas de 1 y 6.

A raíz de ese intercambio y al reconocer que había descubierto las intenciones, la persona dejó de responderle y la joven decidió hacer pública su experiencia para prevenir a otras mujeres.

"Le escribí al administrador del grupo y me dijo que eliminaron el anuncio porque la cuenta había sido denunciada. Se aprovechan de la necesidad de la gente, me satura. Si no me mandaba esa foto, iba a ir porque necesitaba el trabajo. Tengan cuidado, se me hace un nudo en la garganta", concluyó.

El femicidio de Mailén

Los dos videos publicados por Ledesma ya habían alcanzado una importante difusión en redes sociales, pero volvieron a viralizarse después de conocerse el femicidio de Mailén Antonich.

El predio, entre Punta Mogotes y Waikiki, donde encontraron el cuerpo de Mailén.

De acuerdo con la investigación, la joven de 25 años también habría sido citada a una supuesta entrevista laboral en la zona sur de Mar del Plata, le habrían solicitado fotografías personales durante el contacto previo y posteriormente fue hallada asesinada, debajo de un contenedor de residuos y envuelta en una sábana en un predio del balneario Punta Cantera.

Por el hecho hay dos detenidos, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, quien se desempeñaría como sereno del espacio donde fue hallada, y José Luis Aquino, de 27, también vinculado a tareas de sereno en el lugar.