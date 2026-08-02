Osse inicia gestiones para que vecinos financien obras de agua y cloacas con el nuevo Progerac

Osse busca facilitar el acceso a las redes de agua y cloacas mediante un esquema que combina beneficios fiscales con financiamiento privado para los vecinos.

Luego de la aprobación del Programa de Gestión Colaborativa para Redes de Agua y Cloacas (Progerac), Obras Sanitarias (Osse) comenzó a avanzar en una de las herramientas que considera clave para que el plan tenga mayor alcance: la posibilidad de que los vecinos puedan acceder a líneas de financiamiento para ejecutar las obras. El presidente de la empresa, Tomás Amato, confirmó que iniciarán conversaciones con bancos y constructoras de Mar del Plata para generar créditos específicos destinados a quienes quieran extender las redes de agua y cloacas en sus barrios.

En diálogo con Radio Extra 102.1, Amato explicó que el Progerac no crea un mecanismo nuevo, sino que mejora una modalidad que ya contemplaba la posibilidad de que los particulares realizaran este tipo de obras, aunque ahora incorpora beneficios que buscan incentivar la adhesión. "Es una mejora a una posibilidad que ya existía. Aquel vecino que decide extender agua y cloaca por su cuenta tendrá beneficios: la exención de la tarifa por dos años, tampoco se le van a cobrar los derechos de gestión y dirección técnica de la obra y tampoco será necesario que el 70% de los vecinos diga que sí. Mientras más sean los vecinos, más barato será para todos", sostuvo.

Amato y el resto del directorio de Osse presentaron el Progerac.

Uno de los principales obstáculos para este tipo de proyectos suele ser el costo de las obras. Por eso, el titular de Osse reveló que la empresa ya trabaja para facilitar el acceso al financiamiento. "Hoy tenemos reunión con bancos de Mar del Plata y con constructoras que ya son proveedoras de Osse para que puedan ofrecer financiamiento. Ya hay interesados en generar una línea específica para que los vecinos puedan acceder a una financiación", adelantó.

Amato aclaró que no todos los sectores de la ciudad podrán incorporarse automáticamente al programa, ya que cada proyecto deberá contar con factibilidad técnica. "La red tiene que estar cerca y tiene que haber un conector principal para poder asociarse", explicó. Como ejemplo mencionó el desarrollo que se lleva adelante en la zona sur de Mario Bravo, donde la construcción de un nuevo conector principal, impulsada a partir de una iniciativa de Rumencó, permitirá no solo abastecer a ese emprendimiento sino también brindar factibilidad a unos 10 mil vecinos de los barrios cercanos.

Respecto del costo de las obras, señaló que no existe un valor uniforme, ya que depende de distintos factores, entre ellos la cantidad de frentistas que participen y la distancia hasta el conector principal. Por ese motivo, indicó que cada caso deberá consultarse en forma particular a través de los canales de Osse.

La empresa municipal inició gestiones con bancos y constructoras para desarrollar líneas de crédito que permitan costear las obras de extensión de los servicios.

El presidente de la empresa también remarcó que, aunque la contratación de la obra sea entre los vecinos y una empresa privada, Osse continuará ejerciendo el mismo rol de supervisión y control técnico que tiene en las obras tradicionales. Además, explicó que quienes decidan no adherir inicialmente podrán solicitar la conexión más adelante, aunque perderán los beneficios económicos previstos para esta primera etapa.

Por último, Amato descartó que el Progerac implique un retiro del Estado en materia de infraestructura sanitaria y aseguró que la empresa continuará ejecutando obras con fondos propios en distintos barrios de Mar del Plata. En ese sentido, señaló que actualmente se trabaja en sectores como El Alfar, Las Heras, El Martillo y Parque Luro y adelantó que hacia fin de año Osse prevé presentar una planificación estratégica con las obras prioritarias para los próximos años. "Vamos a seguir, lo estamos haciendo. Posiblemente podamos hacerlo más rápidamente y priorizar las zonas con mayor urgencia y necesidad", concluyó.