"El consumo está quebrado": una histórica cervecería advirtió por la crisis y peligra su actividad

El fundador del reconocido bar gastronómico Temple, Juan Nielsen, generó preocupación en la industria tras advertir públicamente por la fuerte crisis y una severa contracción de la demanda: "El consumo está totalmente quebrado". El empresario alertó que la histórica cervecería enfrenta un panorama sumamente complejo que pone en riesgo su actividad comercial dentro del territorio nacional. La caída en las ventas golpea directamente a las grandes cadenas y a los locales de esparcimiento en los distintos barrios. De este modo, la recesión económica impacta de lleno en la gastronomía.

Qué dijo el dueño de Temple sobre la caída del consumo

Durante una entrevista con medios especializados, el referente del sector gastronómico explicó que el volumen de facturación registra contracciones sistemáticas cercanas al 30% anual desde finales de 2022. Si bien reconoció que existieron breves períodos de estabilización a comienzos de año, la actividad volvió a resentirse de forma marcada durante los meses invernales. "Hubo una primavera en febrero, marzo y abril, pero en mayo y junio volvió a caer", detalló el referente comercial al analizar la inestabilidad.

Cada vez menos gente disfruta del esparcimiento.

La retracción del consumo no constituye un hecho aislado dentro de la nocturnidad porteña, sino que refleja la constante pérdida del poder adquisitivo en la población. Diversos relevamientos privados indicaron que más del 80% de las familias argentinas debió recortar o discontinuar por completo sus salidas gastronómicas para equilibrar las finanzas domésticas. El incremento sostenido en las tarifas de servicios públicos y el transporte quitó margen al presupuesto destinado al ocio y la recreación.

El complejo contexto económico ya provocó la clausura definitiva de establecimientos emblemáticos en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses, firmas pioneras como la cervecería Antares debieron bajar las persianas de sucursales históricas tras años de permanencia en el mercado regional. A esta situación se le suman los crecientes costos fijos y la imposibilidad de trasladar los incrementos a los precios finales sin perder una mayor porción de clientes.

Las bebidas alcohólicas y las hamburguesas son la especialidad de Temple.

Las perspectivas para el corto plazo continúan siendo reservadas para los pequeños y medianos comerciantes dedicados a la elaboración de bebidas y servicios alimenticios. Los especialistas advierten que la recuperación del ingreso disponible en los hogares avanzará de forma muy lenta durante las próximas temporadas. Mientras tanto, los empresarios gastronómicos implementan diferentes estrategias de supervivencia comercial para evitar el quiebre definitivo de las estructuras familiares y sostener las fuentes laborales.