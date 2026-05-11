Cerró una reconocida cervecería artesanal y remataron todos sus bienes
Los interesados pudieron asistir previamente al lugar para revisar el estado de los productos incluidos.
Por Redacción 0223
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En medio de un contexto de retracción económica y menor movimiento en bares y comercios gastronómicos, una reconocida cervecería artesanal de Mar del Plata bajó las persianas y el inmueble fue puesto a remate online.
Se trata del bar El Refugio, ubicado en Rodríguez Peña al 3002, que cerró sus puertas y sus instalaciones se encuentran a la venta. La subasta fue organizada por Remates Raimondi y contempló desde mobiliario hasta equipamiento utilizado para la producción y despacho de cerveza artesanal.
Conforme a la publicación oficial, el remate se desarrolló por internet y los interesados pudieron asistir previamente al lugar para revisar el estado de los productos incluidos.
Según consignó Noticias Argentinas (NA), desde la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (Ccaa) señalaron que la actividad sufrió una caída acumulada del 30% en los últimos dos años. “La cerveza artesanal, sobre todas, ha caído un 20% en 2024 y un 10% adicional en 2025”, explicaron en la entidad.
Cómo fue el remate de la cervecería
El catálogo difundido por la firma martillera muestra distintos lotes correspondientes a las instalaciones de la cervecería local. Allí aparecieron barriles, mobiliario, mesas, elementos de trabajo y equipamiento utilizado habitualmente en este tipo de negocios gastronómicos.
Las condiciones publicadas indicaron que los bienes se vendieron en el estado en que se encuentran y sin garantía posterior, y además, se aclaró que el retiro y traslado de la mercadería corría por cuenta de cada comprador.
Dentro de la operatoria del remate también se especificó que al valor final se le sumaba una comisión del 10% más IVA y que, durante la subasta, la firma podía solicitar una seña equivalente al 30% de la compra mediante transferencia bancaria inmediata.
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