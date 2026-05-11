Cerró una reconocida cervecería artesanal y remataron todos sus bienes

Los bienes se vendieron en el estado en que se encuentran y sin garantía posterior.

En medio de un contexto de retracción económica y menor movimiento en bares y comercios gastronómicos, una reconocida cervecería artesanal de Mar del Plata bajó las persianas y el inmueble fue puesto a remate online.

Se trata del bar El Refugio, ubicado en Rodríguez Peña al 3002, que cerró sus puertas y sus instalaciones se encuentran a la venta. La subasta fue organizada por Remates Raimondi y contempló desde mobiliario hasta equipamiento utilizado para la producción y despacho de cerveza artesanal.

Conforme a la publicación oficial, el remate se desarrolló por internet y los interesados pudieron asistir previamente al lugar para revisar el estado de los productos incluidos.

El Refugio se encontraba ubicado en Peña y La Rioja, en San José.

Según consignó Noticias Argentinas (NA), desde la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (Ccaa) señalaron que la actividad sufrió una caída acumulada del 30% en los últimos dos años. “La cerveza artesanal, sobre todas, ha caído un 20% en 2024 y un 10% adicional en 2025”, explicaron en la entidad.

Cómo fue el remate de la cervecería

El catálogo difundido por la firma martillera muestra distintos lotes correspondientes a las instalaciones de la cervecería local. Allí aparecieron barriles, mobiliario, mesas, elementos de trabajo y equipamiento utilizado habitualmente en este tipo de negocios gastronómicos.

Las condiciones publicadas indicaron que los bienes se vendieron en el estado en que se encuentran y sin garantía posterior, y además, se aclaró que el retiro y traslado de la mercadería corría por cuenta de cada comprador.

Dentro de la operatoria del remate también se especificó que al valor final se le sumaba una comisión del 10% más IVA y que, durante la subasta, la firma podía solicitar una seña equivalente al 30% de la compra mediante transferencia bancaria inmediata.