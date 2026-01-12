La Clínica 25 de Mayo abrió sus primeros consultorios en el Club Once Unidos

La Clínica 25 de Mayo concretó un acuerdo con el Club Once Unidos para la apertura de nuevos consultorios médicos dentro de la institución deportiva, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la atención de la salud y reforzar la presencia territorial de la clínica en la ciudad.

El proyecto se enmarca en el concepto “Estamos cerca”, un enfoque institucional de la Clínica 25 de Mayo orientada a acercar la atención médica a la comunidad, integrando los servicios de salud en espacios cotidianos vinculados al deporte, la vida activa y la interacción social.

Los consultorios ya se encuentran en funcionamiento y están ubicados dentro del predio del Club Once Unidos. Los turnos pueden solicitarse a través de los canales digitales de la clínica y también se brinda atención por demanda espontánea.

El nuevo espacio funciona como un anexo de la Clínica 25 de Mayo, lo que garantiza los mismos estándares de calidad, seguridad y atención humanizada que caracterizan a la institución.

En el marco de esta estrategia de cercanía e innovación, la Clínica 25 de Mayo también impulsa Guardia Inteligente, una herramienta disponible a través de su aplicación móvil que permite a los pacientes gestionar su ingreso a la guardia de manera más ágil y organizada, optimizando los tiempos de espera y mejorando la experiencia de atención.