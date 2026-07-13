Secuestraron un auto “trucho” durante la inspección a un garaje

En el marco de un operativo de control de talleres y comercios vinculados al automotor, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría primera secuestró un automóvil Toyota Corolla que tenía el chasis y motor adulterados.

Autoridades policiales informaron que el procedimiento se realizó en un garaje ubicado en Bolívar al 3300, donde constataron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por robo, requerido por la Fiscalía Nº 12 de Quilmes.

El rodado secuestrado había sido robado en Quilmes.

“Secuestraron una patente, cédula de identificación y demás documentación apócrifa tras constatar que estaba adulterado el grabado de los cristales”, informaron autoridades policiales. Durante el procedimiento también se dispuso la clausura del garaje por carecer de habilitación y del libro de registro policial exigido por Ley.

El sujeto quedó aprehendido por los delitos de encubrimiento, falsificación de documento público de uso privado, adulteración de chapa patente e infracción a la Ley 13.081.

En tanto, la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (Odepa) convalidó el secuestro del rodado y la aprehensión del imputado por los delitos de encubrimiento, falsificación de documento público de uso privado, adulteración de chapa patente e infracción a la Ley 13.081.