Andaba en un auto robado: había dibujado otra letra en la patente

El hombre de 50 años detenido por los efectivos.

Un hombre de 50 años que circulaba a bordo de un Peugeot 208 robado fue aprehendido por personal policial tras constatar que la chapa patente era apócrifa y que había sido manipulada de manera grosera.

El 208 con la patente adulterada.

Fueron efectivos de la comisaría cuarta quienes interceptaron el rodado en la esquina de Colón y Chaco y tras una revisión confirmaron por el grabado de autopartes que registraba un pedido de secuestro activo por robo agravado desde mediados de agosto en el departamento judicial de Avellaneda.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría cuarta por encubrimiento, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por encubrimiento.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, deberá declarar este jueves en Tribunales.