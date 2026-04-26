Colapinto emocionó a los nostálgicos con la histórica “Flecha de Plata” de Fangio

El nacido en Pilar se dio el gusto de conducir el histórico monoplaza del cinco veces campeón del mundo.

Franco Colapinto hizo emocionar a los nostálgicos de la Fórmula 1 al girar en la Ciudad de Buenos Aires en la histórica “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio se consagró campeón en 1954 y 1955.

Se trata del Mercedes W196, con el que el cinco veces campeón del mundo dominó a mediados de la década del 50, cuando la Fórmula 1 recién nacía.

Durante el show a bordo de la “Flecha de Plata”, Colapinto no solo pudo saludar a la gente, que estaba visiblemente emocionada por ver uno de los autos más emblemáticos de la carrera de Fangio, sino que también cumplió el sueño de manejar el monoplaza de uno de sus máximos ídolos.

La histórica exhibición de Colapinto, que cuenta la con impresionante presencia de medio millón de personas, comenzó al mediodía con su primera vuelta en el Lotus E20 de 2012 y se extenderá con otras dos pasadas durante la tarde.