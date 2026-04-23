El próximo domingo, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de un emotivo homenaje a Juan Manuel Fangio, ícono del automovilismo argentino y mundial. Franco Colapinto, joven piloto que representa hoy a Argentina en la Fórmula 1, conducirá un vehículo histórico en reconocimiento al legado del 'Chueco'.

La jornada comenzará con Colapinto al volante de un Lotus E20 con motor Renault V8, decorado con la estética del Alpine F1 Team, a las 12:45 horas. Sin embargo, el momento más esperado llegará a las 14:30, cuando el piloto tome el mando de la réplica del legendario 'Flecha de Plata', el Mercedes que Fangio utilizó para dominar la Fórmula 1 en 1954 y 1955.

Esta réplica, fabricada artesanalmente en Jáuregui por el constructor Tulio Diforti, conserva cada detalle del modelo original, desde su diseño hasta el característico motor que, por unos minutos, transportará a los espectadores a aquella época en la que los pilotos corrían sin cinturón de seguridad y con cascos de cuero. Según describen, el sonido del motor revive la intensidad y el espíritu de aquel tiempo.

El circuito callejero se montará sobre la Avenida del Libertador, donde Colapinto demostrará la destreza necesaria para manejar un volante gigante de madera, un desafío que rememora la valentía y el talento de los pilotos de mediados del siglo XX. La jornada concluirá a las 15:55 con una vuelta final en un colectivo descapotable, en la que Colapinto saludará al público presente antes de la desconcentración, aunque las actividades se extenderán hasta aproximadamente las 16:15.

Para los fanáticos del automovilismo, esta exhibición representa un homenaje profundo a la historia y la pasión nacional por las carreras. Ver a Colapinto, figura actual del deporte motor argentino, manejar un auto que simboliza la grandeza de Fangio es una experiencia única que une pasado y presente en las calles porteñas.