Como en Mónaco: Fangio tendrá un segundo monumento en una estratégica zona de la costa

El modelo presentado es similar al monumento con que Fangio cuenta en Mónaco.

Uno de los más grandes ídolos del deporte argentino, Juan Manuel Fangio, contará con un segundo monumento en Mar del Plata, esta vez en una plaza ubicada en pleno centro costero y que será similar al que se encuentra emplazado en el mítico circuito callejero de Mónaco.

Los datos del proyecto surgen de un expediente presentado en las últimas horas por el concejal Fernando Muro (Pro), para formalizar la autorización de instalación del monumento al Automóvil Club Argentino (ACA), que tendrá a cargo la ejecución y financiamiento de la iniciativa.

El lugar elegido para su emplazamiento es la Plaza del Centenario del ACA, ubicada en el sector céntrico delimitado por el boulevard Patricio Peralta Ramos, Rivadavia, San Martín y Buenos Aires. Según lo detallado, la obra estará a cargo del escultor Germán Hary.

El nuevo monumento se instalará en la Plaza del Centenario ACA, frente a la Bristol.

De acuerdo a las imágenes anexadas al expediente, se desprende que la obra será similar al monumento con que Fangio cuenta en Montecarlo, en un sector que integra el trazado del circuito callejero de Mónaco. Allí, Fangio supo brillar con sus triunfos en 1950 con Alfa Romeo -la primera carrera en Mónaco dentro del Campeonato Mundial de Fórmula 1- y en 1957 con Maserati.

La obra propuesta se llamará “La Flecha de Plata”, en referencia al legendario Mercedes‑Benz W196R con el que Fangio ganó los campeonatos de Fórmula 1 en 1954 y 1955. Al respecto, el monumento constará de dos partes: el auto y el piloto de pie, con representación en hierro, sobre una carpeta de hormigón. La estimación es que la intervención se ejecutará en un plazo de tres meses.

De este modo, Fangio contará con su segundo monumento en Mar del Plata, contabilizando el busto emplazado en la costa y Urquiza, inaugurado en 2019.

Fangio ya tiene un monumento en Mar del Plata: fue inaugurado en 2019 y se encuentra en la costa.

“Mar del Plata mantiene un vínculo histórico con Fangio”

El autor del proyecto justificó la importancia de la propuesta en que Fangio “es una de las figuras más trascendentes del deporte argentino y mundial, habiendo conquistado cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1, convirtiéndose en un símbolo del automovilismo deportivo y referencia indiscutida del deporte internacional”.

“Mar del Plata mantiene un vínculo histórico con Fangio a través de competencias, homenajes y eventos deportivos desarrollados en la ciudad, que forman parte de la memoria cultural y deportiva de la comunidad”, destacó Muro.

Por todo ello, “el emplazamiento de un monumento en su homenaje constituye un acto de reconocimiento al legado deportivo, histórico y cultural del quíntuple campeón mundial, fortaleciendo además el acervo simbólico, turístico y patrimonial”.