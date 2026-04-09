Más trabajo en el autódromo de Balcarce: pilotos aportaron experiencia para redefinir sectores del circuito

El proceso de recuperación del autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce sumó en las últimas horas una nueva instancia de trabajo con la participación directa de pilotos y representantes de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), quienes recorrieron el circuito y realizaron aportes técnicos para su adecuación.

La actividad se desarrolló bajo la supervisión del equipo de ingeniería y se enmarca en la serie de evaluaciones que se vienen realizando sobre el trazado. En esta oportunidad, la presencia de pilotos con experiencia en competencias nacionales permitió avanzar en definiciones vinculadas a aspectos centrales del circuito.

Entre avances y expectativas, la recuperación del autódromo de Balcarce sumó otra jornada clave.

Durante la jornada se abordaron cuestiones como los límites de pista, el diseño y ubicación de los pianos, las zonas de escape y las condiciones generales de seguridad. A partir de ese trabajo, se alcanzaron consensos técnicos sobre las intervenciones necesarias para adaptar el autódromo a los estándares exigidos.

Entre las mejoras previstas se encuentran la adecuación de pianos, la incorporación de camas de grava, la disposición de elementos de seguridad, la demarcación de líneas de borde y el rediseño de sectores específicos, como una chicana. Estas definiciones deberán ser ahora traducidas en planos para avanzar en su ejecución.

Con pilotos en pista, el autódromo suma avances técnicos pero sigue sin fechas firmes de reapertura plena.

Entre los avances junto a la ACTC y algunos cuestionamientos

La nueva visita se da en continuidad con las inspecciones recientes impulsadas junto a la ACTC y se suma a un proceso que, iniciado en 2023, ha estado marcado por avances técnicos, pero también por demoras y cuestionamientos en torno a su desarrollo.

En ese contexto, la participación de pilotos aparece como un paso relevante para ajustar detalles del trazado, aunque el regreso pleno de la actividad automovilística al circuito todavía permanece sujeto a la concreción de las obras y a futuras evaluaciones técnicas.