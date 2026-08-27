El Concejo aprobó la ampliación de la antigüedad para los autos de alta gama, pero será por 10 años

El Concejo Deliberante sancionó este jueves la nueva normativa para los vehículos afectados al servicio de transporte de alta gama. Foto ilustrativa.

El Concejo Deliberante sancionó este jueves la ordenanza que amplía la antigüedad máxima permitida para los vehículos que prestan el servicio de transporte de pasajeros en coches de alta gama, aunque con una modificación sustancial respecto del proyecto original presentado por el gobierno de Agustín Neme: el límite no será de 15 años, sino de 10 años.

La iniciativa había sido elevada por el Ejecutivo con el objetivo de modificar la normativa vigente y triplicar la antigüedad máxima de las unidades, que actualmente pueden tener hasta cinco años. Sin embargo, durante el tratamiento en las comisiones del Concejo Deliberante se introdujo un cambio en el dictamen que redujo la extensión propuesta a diez años. De esta manera, la nueva ordenanza duplica el plazo de antigüedad permitido, en lugar de triplicarlo como contemplaba originalmente el proyecto del Ejecutivo.

El proyecto original del Ejecutivo proponía llevar el límite de antigüedad a 15 años, pero en comisiones se modificó el dictamen y finalmente quedó establecido en 10 años.

La modificación había sido adelantada por el tratamiento legislativo del expediente y finalmente quedó plasmada en la ordenanza sancionada este jueves. La medida alcanza al servicio diferencial de transporte de pasajeros en vehículos de alta gama, una modalidad utilizada principalmente por huéspedes de hoteles, pasajeros del Aeropuerto Astor Piazzolla, asistentes a congresos y convenciones, agencias de viajes y otros usuarios.

El gobierno municipal había fundamentado el pedido inicial en las dificultades económicas que atraviesan los titulares de las licencias para renovar sus vehículos por unidades cero kilómetro. Según había explicado el Ejecutivo, la extensión buscaba brindar herramientas para sostener las fuentes laborales de titulares y choferes y garantizar la continuidad de la prestación.

La propuesta había sido presentada a fines de julio y tomó como antecedente la reciente decisión del Concejo de extender también la vida útil de taxis y remises. En aquella oportunidad, el cuerpo deliberativo amplió de 10 a 15 años la antigüedad máxima de esos vehículos.

Tras los cambios, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza que amplío el plazo de vida útil de los coches de alta gama.

En el caso del transporte de alta gama, sin embargo, los concejales optaron por un límite menor al solicitado por el Ejecutivo. Así, los titulares del servicio dispondrán ahora de un margen mayor para mantener sus unidades en circulación, pero deberán reemplazarlas cuando alcancen los diez años de antigüedad.

La decisión representa un cambio respecto del proyecto que había sido presentado originalmente y que había generado atención precisamente porque proponía llevar de cinco a quince años el límite para un servicio que, por sus características, está orientado a una prestación diferencial y de mayor nivel.