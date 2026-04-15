Sereno de una cochera usó la camioneta de un cliente, la chocó borracho y quedó destrozada

Una lujosa Mercedes-Benz GLE 400 modelo 2017, valuada en cerca de US$ 60.000, protagonizó un violento choque contra dos vehículos durante la madrugada de este miércoles en el cruce de la avenida Kennedy e Islas Leones, en Comodoro Rivadavia. "Destrucción total", fue el drástico diagnóstico del parte policial.

Aunque en un principio parecía un siniestro común, con el correr de las horas se confirmó que no se trataba de un caso más: según informaron fuentes policiales, el conductor de la camioneta no era su dueño, sino el sereno de una cochera ubicada sobre la calle 9 de Julio al 800.

El dueño del rodado lo habría dejado estacionado allí el 6 de abril por la mañana y no supo nada más de la camioneta hasta la madrugada de este miércoles, cuando agentes de la Comisaría Mosconi se acercaron a su domicilio y le informaron que el vehículo había sido secuestrado luego de protagonizar un fuerte choque.

"El conductor fue demorado porque se encontraba bajo los efectos del alcohol", señaló el segundo jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, en diálogo con el diario local Adnsur. Horas después, establecieron que no era el dueño del vehículo. "Trabajaba en un estacionamiento privado, donde el propietario dejó su camioneta. Esta persona que trabajaba en el lugar, sin autorización del dueño del comercio, sacó el vehículo para efectuar tareas particulares", añadió.

El recién nacido fue trasladado al Hospital Regional.

El insólito episodio ocurrió luego de que el propietario del estacionamiento realizara la denuncia por el robo de la camioneta. "Se investiga si se trataba de una práctica habitual de esta persona", explicaron fuentes del caso.

Choque múltiple y alcoholemia positiva

El violento accidente se registró la madrugada de este miércoles en la intersección de la avenida Kennedy e Islas Leones, minutos después de la medianoche, entre la camioneta Mercedes-Benz y un Volkswagen Suran, en el que circulaba una mujer de 51 años, acompañada de una joven y un bebé de tres meses. Un tercer involucrado fue un Peugeot 208 que se encontraba estacionado en la zona.

Según informaron, el Mercedes-Benz habría impactado desde atrás al auto, y tras la colisión, el conductor perdió el control y terminó colisionando contra otro vehículo que se encontraba estacionado. En el lugar trabajó una ambulancia y se dispuso el traslado preventivo del bebé que viajaba en la Suran hacia el Hospital Regional.

El personal de Tránsito realizó test de alcoholemia a ambos conductores. La mujer arrojó resultado negativo, mientras que el conductor del Mercedes-Benz, de 35 años, dio positivo con 2,12 g/l.