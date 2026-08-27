Confirman un asueto en septiembre para personal municipal: cuándo es y a quiénes alcanza

El decreto de Neme estableció el asueto para el próximo 11 de septiembre.

La Municipalidad de General Pueyrredon confirmó este jueves un nuevo asueto para personal municipal: será el viernes 11 de septiembre de 2026, con motivo del Día del Maestro, y alcanzará a los trabajadores docentes, no docentes y administrativos que se desempeñan en la Secretaría de Educación, según establece el decreto firmado por el Departamento Ejecutivo.

La medida fue dispuesta a partir de la adhesión del Municipio a la conmemoración del Día del Maestro, fecha que recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y que fue instituida en 1943 durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas.

La medida alcanza a todo el personal afectado a la Secretaría de Educación.

De acuerdo con el decreto, el asueto será exclusivamente para el personal municipal que cumple funciones en la Secretaría de Educación. Quedan exceptuados los agentes que realizan tareas de vigilancia, quienes deberán mantener sus funciones habituales para garantizar el normal funcionamiento y la seguridad de los establecimientos educativos municipales.

En los fundamentos de la medida, formalizada a través del Decreto 1676/26, el Ejecutivo municipal destacó la labor docente, no docente y administrativa que desarrolla el personal de la Secretaría de Educación para garantizar el funcionamiento de los servicios educativos y consideró que la conmemoración constituye una oportunidad para reconocer esa tarea.

El decreto del intendente Neme fue publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El decreto dispone además que la Municipalidad se adhiera formalmente a la celebración del Día del Maestro y establece que el asueto regirá durante el 11 de septiembre de 2026, sin extenderse al resto de los trabajadores municipales que no pertenezcan a la Secretaría de Educación.