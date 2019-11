Exigen la intervención de Zoonosis por la matanza de perros

Proteccionistas de animales hicieron uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante para exigir respuestas del hecho y cuestionar la postura de las autoridades locales.

Organizaciones proteccionistas de animales se hicieron presentes este jueves en el recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredon para denunciar la postura del Ejecutivo de Carlos Arroyo ante una matanza de perros que aconteció en las inmediaciones de la Dirección de Zoonosis y exigir la intervención del departamento local.

Luego de que desde la Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado (Apaa) denunciaran la matanza de perros que posteriormente fueron enterrados en cajas en el predio de Hernandarias 10.200, diferentes grupos de proteccionistas hicieron uso de la Banca 25 para exigir la intervención del área a cargo de Daniel Gagliardo.

"Como no nos llamaron desde la Secretaría de Salud para darnos explicaciones porque nos ignoran, vinimos a exigirla y pedir la intervención de Zoonosis", explicó Graciela Ríos, presidenta de Apaa, en declaraciones a 0223 Radio. Además, la activista en defensa de los animales apuntó contra la postura que adoptó el intendente. "No creemos que Arroyo nos escuche, sí esperamos que lo haga la nueva gestión de Guillermo Montenegro. No vamos a permitir que ocurran estas cosas", sostuvo.

Por su parte, Mariel, una de las proteccionistas individuales que también se hizo presente en el recinto del Concejo, también cuestionó la posición de las autoridades. "Llama la atención la respuesta que da el Municipio ante las pruebas aportadas. Tenemos registros de esos cuerpos y deotras situaciones irregulares en Zoonosis", aseguró.

"Dicen que la matanza de perros no sucedió, que uno se murió por tumores y otro porque era viejo. Sabemos que no fue así. Están matando a los perros en Zoonosis. Esta vez fueron al menos seis. No puede seguir ocurriendo. No hay posibilidades de que seis perros se mueran en un mismo día. Queremos una respuesta seria. Sabemos que con este intendente no va a pasar", indicó la mujer.

En este marco, los ediles que participaron de la sesión acompañaron el pedido de las distintas organizaciones y, por unanimidad, solicitaron ante el Ejecutivo que implemente medidas ante lo sucedido, además de cuestionar la posición del Gobierno al no ponerse a disposición de los proteccionistas para investigar el hecho.