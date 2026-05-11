"Estamos esperando a que depositen": choferes de colectivos siguen de paro y se trasladan a las cabeceras

Desde las distintas cabeceras de colectivos de Mar del Plata comenzaron a salir este lunes por la mañana las unidades que permanecieron estacionadas durante todo el fin de semana en medio del paro por falta de pago de salarios a los choferes.

El movimiento pudo observarse en las terminales ubicadas en avenida Constitución, Juan B. Justo y 180 y también en Alice y 180, donde los micros empezaron a dirigirse hacia distintos puntos de la ciudad ante la expectativa por una inminente normalización del servicio.

Sin embargo, pese a la circulación de algunas unidades, desde el sector aclararon que el transporte urbano todavía no fue restablecido oficialmente. La continuidad o el levantamiento definitivo de la medida de fuerza dependerá de que los trabajadores reciban la confirmación bancaria del depósito de los haberes adeudados.

Según pudo saber 0223, los choferes aguardaban durante las primeras horas del día la acreditación de los salarios correspondientes al mes de abril para definir el regreso pleno del servicio. "Estamos a la espera que nos depositen el sueldo. Hasta que no esté, no arrancamos", confiaron a este medio.

Cómo arrancó el paro

El conflicto se inició el viernes por la tarde, cuando la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó una retención de tareas por la falta de pago de los sueldos. Durante el fin de semana hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde las empresas nucleadas en la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) se comprometieron a depositar los salarios este lunes.

En ese contexto, crece la expectativa por el levantamiento de la medida en las próximas horas. Fuentes consultadas señalaron que el pago sería inminente y que, una vez acreditado, el servicio podría comenzar a normalizarse de manera paulatina en toda la ciudad.