Paro de colectivos en Mar del Plata: empresarios advierten una "crisis terminal" y reclaman a Nación una deuda de tres meses

El sistema de transporte público de pasajeros de Mar del Plata enfrenta su crisis más grave en años. Desde las 18 de este viernes rige una retención de tareas declarada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ante la imposibilidad de las empresas de pagar los salarios. La Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) emitió un comunicado en el que describe una situación de "crisis terminal" y advierte que peligra la continuidad del servicio en el corto plazo.

El diagnóstico de las empresas señala dos problemas simultáneos que están "concomitantemente imposibilitando la supervivencia operativa" del sector.

El 6 de abril, Cametap presentó ante el Municipio un pedido de reconsideración tarifaria que hasta ahora no obtuvo respuesta. Según el comunicado, existe una brecha de más del 65% entre la tarifa vigente - $1.550 desde el 1° de diciembre - y la que sería necesaria para que el sistema sea viable. La solicitud de aumento llevaría el boleto a $2.569.

Los colectivos no circulan desde las 18. Foto: 0223.

La deuda del Estado nacional

El segundo problema es aún más urgente. El gobierno nacional que conduce Javier Milei acumula más de tres meses de retraso en el pago de los llamados Atributos Sociales Nacionales, las compensaciones que el Estado debe abonar a las empresas por los descuentos que reciben jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en sus tarjetas. Esa compensación representa el 55% del valor del boleto para cada pasaje subsidiado.

La deuda data del 1° de febrero de 2026 y equivale, según Cametap, a tres meses completos de sueldos de todo el personal de las empresas. Es decir: si el Estado hubiera pagado en tiempo y forma, los choferes habrían cobrado.

Ante este escenario, Cametap solicitó la intervención inmediata de las autoridades locales, provinciales y nacionales. "La sostenibilidad del servicio público está agotada", advirtieron, y remarcaron que la recaudación por pasajes ya no alcanza para afrontar la totalidad de los costos operativos.

El paro rige desde las 18 de este viernes sin fecha de resolución prevista. Se espera que la medida se extienda durante todo el fin de semana.