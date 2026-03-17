Ola de estafas a jubilados: grave denuncia a una firma fantasma que vacía cuentas

Se descubrió una estafa que está afectando a decenas de jubilados en Mar del Plata. "Anoche vi impactada esa operación en el banco que cobro. No se a quién recurrir", reclamó Esteban reflejando el caso en comunicación con 0223. Al mismo tiempo, en los grupos de Facebook encontró comentarios similares: "Por favor revisen el home banking..."

Una empresa fantasma de préstamos le está sacando plata de las cuentas a los jubilados

El modus operandi que se repitió con jubilados marplatenses (ya se investigaba en todo el país) deja un débito pendiente en la cuenta de los usuarios: corresponde a la Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Ltda Fenanjor, una firma que tiene denuncias en Defensa al Consumidor. Cuando se concreta la transferencia, se termina de debitar el dinero y se vacía la cuenta de la víctima. "Me dijeron que tienen que pasar 24 horas del cobro para hacer el desconocimiento", advirtió Esteban, quien debió esperar a que le descuenten la plata para poder reclamar.

En efecto, el débito de la "cuota" de Esteban tiene fecha del 16 de marzo y deberá esperar al reintegro durante el día martes 17. Sin embargo, lo que quedó expuesto es la ola de estafas que se repite en miles de cuentas. La suma cambia, aunque empieza siempre por una que puede pasar desapercibido en los haberes de los denunciantes (menos de 5 mil pesos). Entonces, van sacando dinero de cada uno de los afectados y acumulando el millonario robo.

La Asociación de Defensa al Consumidor alertó en enero del año pasado sobre este mecanismo, pero las estafas regresaron. En aquel entonces, foros y páginas webs que ayudan a los jubilados a estar atentos y no caer en trampas, reportaron que el débito lo efectuaron en los bancos Provincia y Nación. Sin embargo, Esteban vio salir su plata de un banco privado.

Entre los datos curiosos del caso, la cooperativa Fenanjor está inscripta en el Instituto Nacional del Asociativismo y de la Economía Social (Inaes). Tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, nadie solicitó un préstamo con dicha firma.

Más allá de que el reclamo viene siendo denunciado por miles de jubilados desde hace 14 meses, la preocupación de Esteban es por lo eficaz de la estrategia. De hecho, el débito automático no aparece en la agenda de empresas con tal acceso en su home banking y ni en los "débitos automáticos desadheridos recientemente". Esperará a que se efectúe el reintegro, pero alertando a todos los jubilados y pensionados para que no les suceda lo mismo.