Piden la suspensión de la entrega de permisos a astilleros que no sean argentinos

La Industria Naval reclama que los nuevos buques poteros se construyan en astilleros argentinos

La Cámara de la Industria Naval (CIN) de Mar del Plata se sumó al reclamo de la Federación de la Industria Naval Argentina (Fina) y la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (Abin) para que el Consejo Federal Pesquero priorice la construcción de nuevos buques en astilleros nacionales.

El planteo apunta al Acta CFP N° 21/2026, mediante la cual se adjudicaron 18 nuevos permisos de pesca de calamar. Según detallaron las entidades, siete corresponden a embarcaciones usadas importadas del exterior y los otros 11 a buques nuevos que serán construidos en astilleros extranjeros, "en su mayoría de la República Popular China".

La Cámara de la Industria Naval (CIN) de Mar del Plata se sumó al reclamo de la Federación de la Industria Naval Argentina (Fina)

El pasado 21 de agosto, Abin y Fina presentaron formalmente un recurso de reconsideración ante el Consejo Federal Pesquero donde alertaron sobre el impacto que la medida puede generar sobre el empleo local y las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la actividad naval.

Desde la entidad remarcaron que la decisión, a su entender, no contempló la prioridad establecida por el artículo 26 de la Ley Federal de Pesca, que exige "otorgar preferencia a los proyectos que contemplen la construcción de buques en astilleros nacionales".

En ese sentido, cuestionaron especialmente el plazo establecido para la presentación de propuestas. "Fijar solo 20 días para la formulación de proyectos técnicos convirtió la preferencia legal en un enunciado formal sin aplicabilidad real", señalaron.

Desde Mar del Plata cuestionaron que los 18 nuevos permisos para la pesca del calamar no incluyan ningún proyecto de construcción en astilleros argentinos

Para la Cámara de la Industria Naval, el desarrollo de la flota pesquera y el fortalecimiento de la industria argentina no son objetivos contrapuestos. Por el contrario, sostuvieron que "defender la construcción naval argentina no significa oponerse al desarrollo pesquero, sino garantizar que la riqueza de nuestros recursos marinos impulse la industria, la tecnología y el empleo calificado en nuestro propio país".

Los cuatro puntos del reclamo

Ante este escenario, las entidades solicitaron al Consejo Federal Pesquero que suspenda preventivamente la entrega definitiva de los permisos hasta que se resuelva el recurso presentado.

También reclamaron una convocatoria complementaria de 180 días, con un plazo que permita elaborar y presentar proyectos técnicos para la construcción de los buques en astilleros argentinos.

También reclamaron una convocatoria complementaria de 180 días

Otro de los puntos centrales es la creación de una reserva de cupo industrial, destinada exclusivamente a permisos para embarcaciones que sean fabricadas en el país.

Finalmente, propusieron la convocatoria de una mesa institucional de diálogo, con participación de la Comisión Asesora del Consejo Federal Pesquero y de las entidades representativas de la industria naval, para buscar una salida consensuada.

Desde la CIN consideraron que reservar una cuota de permisos para la industria nacional "habría reactivado de inmediato el empleo y la economía de los astilleros en todo el país", en un momento en que el sector reclama medidas que permitan recuperar la construcción de nuevas embarcaciones para la flota pesquera.

Propusieron la convocatoria de una mesa institucional de diálogo

La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata manifestó así su expectativa de que el Consejo Federal Pesquero evalúe el recurso presentado por Abin y Fina y encuentre una alternativa que permita avanzar con el crecimiento de la flota potera, pero garantizando al mismo tiempo una participación efectiva de los astilleros argentinos.