“Callate la boca”: fuerte pelea en Zoonosis por una presunta venta de turnos

Una fuerte discusión se desató esta mañana en la sede de Zoonosis, ubicada en Hernandarias al 1200, luego de que un grupo de asistentes denunciara que una persona se habría colado en la fila para obtener un turno de castración.

Según la reconstrucción realizada a partir de los testimonios de los presentes, muchas personas comenzaron a hacer la fila desde las 5 de la mañana para conseguir uno de los turnos disponibles. Sin embargo, denunciaron que "había gente que mostraba documentación de otras personas para acaparar los cupos".

En este sentido, uno de los afectados aseguró que es la tercera vez en la semana que asiste al lugar y que "siempre son las mismas personas que cobran por los turnos, disfrazados de traslados".

Además, una de las jóvenes presentes habría señalado que "deberían cambiar los autos para que la gente no sospeche". Otra de las asistentes contó que le habían pasado un número para coordinar un traslado y conseguir un turno a cambio de dinero, aunque posteriormente "borró todos los mensajes".

En un video al que tuvo acceso 0223 se observa cómo un grupo de personas realiza un reclamo debido a que la primera persona de la fila se habría anotado para dos turnos utilizando una fotografía de un documento. Según explicaron los presentes, la titular del DNI habría llegado varias horas después.

La situación generó una fuerte discusión entre los asistentes. La mujer involucrada ingresó al lugar y, a los gritos, manifestó: "Callate un poquito, que voy a hablar yo", mientras golpeaba la mesa. Luego aseguró que es discapacitada y que, por ese motivo, no había realizado personalmente el trámite para obtener el turno.

Según explicó, permaneció dentro de una camioneta mientras otra persona realizaba la gestión. En medio de la discusión, le habría dicho a uno de los presentes: "¿Querés que te dé plata? Callate la boca", una frase que generó indignación entre quienes se encontraban en el lugar.

Denuncian agresiones contra el personal de Zoonosis

Desde el Municipio señalaron que el episodio se originó a partir de una “malinterpretación en el otorgamiento de turnos para la atención en Zoonosis”. Según explicaron, el servicio cuenta con 15 turnos diarios, que se asignan “por orden de llegada” y bajo la modalidad de “un animal por persona”.

De acuerdo con la versión oficial, esta situación generó “demoras y malestar entre algunas de las personas que se encontraban esperando”.

En ese contexto, indicaron que una persona se presentó para utilizar su turno y también el correspondiente a su madre, quien se encontraba en el lugar pero, debido a una discapacidad, “no podía descender del vehículo”.

A partir de esta situación, según detallaron desde el Municipio, se produjo una discusión y “personal de Zoonosis fue agredido”, señalaron desde la comuna.

Ante el aumento de la tensión y los fuertes cruces entre los presentes, personal policial se hizo presente en la sede de Zoonosis para intentar calmar la situación y avanzar hacia una resolución del conflicto