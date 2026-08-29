Grafitearon el Casino Central y les secuestraron los aerosoles
Son tres hombres de 25, 28 y 29 años. Se les formó una causa por daño y fueron trasladados a Tribunales.
29 de Agosto de 2026 10:51
Por Redacción 0223
PARA 0223
Tres hombres que realizaron grafitis en columnas del Casino Central fueron aprehendidos el sábado a la madrugada por personal policial en plena faena y trasladados a la sub comisaría donde los notificaron de una causa por daño.
El procedimiento se produjo minutos antes de las cinco de la madrugada cuando los efectivos del Comando de Patrullas Norte que realizaban recorridas preventivas por la parte posterior del Casino observaron a un hombre pintando uno de los pilares estructurales, mientras otros dos permanecían en las inmediaciones.
Los tres sujetos fueron aprehendidos en el lugar y en su poder hallaron latas de pintura en aerosol de distintos colores y picos pulverizadores con los que habían sido pintados siete pilares, cada uno con distintas letras, conformando las inscripciones “D.E.M.A.K.R.A.D.”
Los tres hombres, de 25, 28 y 29 años fueron trasladados a la Subcomisaría Casino, donde los notificaron de formación de causa por daño a cargo del fiscal Facundo De la Canale por la que fueron trasladados a Tribunales.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar