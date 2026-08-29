Grafitearon el Casino Central y les secuestraron los aerosoles

Tres hombres que realizaron grafitis en columnas del Casino Central fueron aprehendidos el sábado a la madrugada por personal policial en plena faena y trasladados a la sub comisaría donde los notificaron de una causa por daño.





minutos antes de las cinco de la madrugada

Comando de Patrullas Norte

parte posterior del Casino

pilares estructurales

latas de pintura en aerosol

“D.E.M.A.K.R.A.D.”

25, 28 y 29 años fueron trasladados a la Subcomisaría Casino

Facundo De la Canale

El procedimiento se produjocuando los efectivos delque realizaban recorridas preventivas por laobservaron a un hombre pintando uno de los, mientras otros dos permanecían en las inmediaciones.Los tres sujetos fueron aprehendidos en el lugar y en su poder hallaronde distintos colores y picos pulverizadores con los que habían sido pintados siete pilares, cada uno con distintas letras, conformando las inscripcionesLos tres hombres, de, donde los notificaron de formación de causa por daño a cargo del fiscalpor la que fueron trasladados a Tribunales.