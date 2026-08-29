"Es triste apostar al país": una icónica cafetería cerró sus puertas por la baja en las ventas y hay conmoción

Un icónico establecimiento gastronómico de La Plata confirmó el cese definitivo de sus actividades debido a la profunda baja en el consumo que afecta al sector comercial. La reconocida cafetería Casa Chic anunció el fin de su proyecto a través de sus redes sociales, desatando una fuerte conmoción entre los vecinos de la capital bonaerense. Los responsables del emprendimiento apuntaron directamente contra la crisis económica y el deterioro continuo del poder adquisitivo como las causas principales de la drástica decisión.

Los dueños de la cafetería explicaron por qué se produjo el cierre

El local gastronómico permanecerá con las puertas abiertas únicamente hasta mañana, fecha en la que concluirá su etapa comercial con promociones de despedida. En su comunicado oficial, los dueños expresaron la emotiva gratitud hacia su clientela habitual: “Nos queda, sobre todo, el agradecimiento por cada persona que pasó por nuestras mesas, por cada café compartido, cada charla y por toda la gente hermosa que tuvimos la suerte de conocer”.

Hay promociones para los últimos dos días de la cafetería.

A pesar de las muestras de afecto recibidas, los propietarios hicieron pública su enorme frustración por la falta de apoyo estatal hacia las pequeñas inversiones locales en este contexto recesivo. Al reflexionar sobre el complejo escenario que atraviesa la industria PyME, los emprendedores remarcaron con dureza: “Es triste apostar al país, intentar que la rueda gire y que los gobiernos no contribuyan. Mucho trabajo, esfuerzo, ilusiones, dinero y amor puesto en Casa Chic”.

La delicada ubicación estratégica del comercio, situado a muy pocos metros del Hospital San Juan de Dios, dejó al descubierto la gravedad de la coyuntura social. Sobre las dificultades cotidianas que enfrentan los trabajadores de la salud para acceder a sus servicios, manifestaron: “Lamentablemente, hoy, médicos y enfermeros de un hospital público no tienen tiempo para tomarse un café, de lo mucho que trabajan, ni dinero para pagarlo”.

La clientela lamentó el cierre en las redes sociales.

La dueña del comercio ofreció mayores detalles sobre el desplome de la actividad en una entrevista radial y ratificó la imposibilidad de mantener las instalaciones abiertas en la actualidad. Al analizar los números del negocio, la comerciante sentenció: "La realidad es que del año pasado a este año la situación económica pegó muy fuerte y la baja es de un 70% en el consumo. Es insostenible".