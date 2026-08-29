“Primero el estudio y después el trabajo”: los objetivos de Thiago Vera tras volver a casa luego de 67 días internado

Thiago ya en su casa, junto a su papá y su mamá.

Thiago Vera, de 19 años fue gravemente herido a fines de junio por un colectivo de la linea 532 en el skatepark de Mar del Plata, luego de empujar a su novia para que esta no recibiera el mayor impacto. El joven fue dado de alta este viernes del Hospital Interzonal de Agudos (HIGA) y habló en exclusiva con 0223 de cómo fue pasar esta etapa, quienes estuvieron a su lado y los planes que tiene para futuro.





Thiago acompañado por su abuela, padres, hermano, cuñada y su novia.

permaneció 67 días internado

skatepark

atravesar dos cirugías más

cabeza y otra de pierna

Primero el estudio, y después el trabajo. Tendré que trabajar de noche y estudiar de tarde, cosas de la vida

0223

El jovenluego del trágico episodio ocurrido el pasado 22 de junio alrededor de las 19, cuando fue atropellado por el colectivo mientras se encontraba en elde la ciudad. Pese a que ya se encuentra en su casa, aún le queda: una de. Thiago una vez más es muestra de una gran resiliencia, que ha conmovido a toda la ciudad durante más de dos meses de seguimiento; "", comentó en diálogo concon carisma y naturalidad.

Thiago entró al hospital el 22 de junio con un estado de salud para nada favorable, pero nunca dejó de sorprender con su constante evolución, incluso unos días antes de su regreso a casa, el joven logró dar algunos pasos y caminar asistido por un andador. En ese marco, Vera analiza cómo fue el proceso, y qué recuerdo tiene desde el accidente hasta despertar en la cama del hospital. "Solo me acuerdo que en los milisegundo que tuve de reacción, fue empujar a mi novia para que le pase lo menos posible, y despues desperte y vi fotos de mi familia y amigos, ahí supe que estaba acompañado". Además cuando comenzó a tomar conocimiento de la situación, declara que todo se trato de paciencia, "Fueron muchos pinchazos, pero gracias a eso hoy estoy acá. Cuando me cambiaron a terapia intermedia vi que podía mejorar, hacia sentadillas con una pierna". En ese marco destacó el personal del HIGA, "Se portaron todos de diez, médicos y enfermeras".





La familia y amigos esperando en la puerta del hospital.

desde sus padres, hasta su hermano desde Uruguay

su novia, amigos y compañeros de trabajo nunca dejaron de preguntar por el.

"No hay uno que no haya estado, un orgullo tremendo por tenerlos al lado".

El apoyo de su familia y amigos se mostró en cada paso que el joven de 19 años lograba conseguir,le brindaban un apoyo incondicional, pero tambiénIncluso varios de ellos compartieron algunas imágenes que ya se habían vuelto habituales; esperar todos los días en la puerta del hospital para saber cómo estaba Thiago.