"Thiago hizo unos cuantos metros": el joven atropellado en el skatepark volvió a caminar

A dos meses y tres días de la tragedia en el skatepark de Mar del Plata, en la que un colectivo de la línea 532 despistó y atropelló a varias personas que esperaban el transporte público en la parada ubicada a metros de la Bristol, uno de los sobrevivientes tuvo un avance significativo en su recuperación.

A más de dos meses de la tragedia del skatepark, Thiago Vera continúa recuperándose.

Se trata de Thiago Vera, uno de los heridos de mayor gravedad del accidente, quien aún permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) atravesando su rehabilitación. A través de un video en las redes sociales, su papá Diego contó que toda la familia está muy feliz, ya que hoy "Thiago hizo unos cuantos metros, está evolucionando".

"Sé que hay mucha gente que se pone feliz por Thiago", expresó Diego.

"Está fortaleciendo la pierna que no ha sido parte del accidente, para en un futuro caminar con muletas y poder ir a casa, que es lo más importante y que es lo que queremos, toda la familia", aseguró Diego en el video, donde se lo ve junto a Thiago en la habitación del Higa.

El joven de 19 años fue uno de los heridos más graves del accidente.

"Sé que hay mucha gente que se pone feliz por Thiago, así que queríamos mandarle un fuerte abrazo a todos y decirles que gracias, que él percibe su buena energía", cerró Diego, mientras en simultáneo mostró los pasos que logró dar su hijo acompañado por los profesionales del Hospital.

Antes de que termine la grabación, se escuchó al propio Thiago decir: "Gracias a todos".