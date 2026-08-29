¿Cómo fue el voraz incendio en un hotel marplatense que obligó a la evacuación de deportistas internacionales durante los Juegos Odesur?

Dotaciones de todos los cuarteles de la ciudad intervinieron en el hecho.

Pasado el mediodía del 9 de noviembre de 2006, en Mar del Plata se vivían los primeros calores que anunciaban el pronto verano y una escenografía colorida propuesta por los numerosos participantes de los VIII Juegos Deportivos Sudamericanos (Odesur - Organización Deportiva Suramericana).

A pocos metros de la emblemática playa Bristol y de la peatonal San Martín, aquellas primeras horas de la tarde compartían la circulación de las delegaciones que paseaban por el centro de la ciudad con el bullicio típico y diario.

Sin embargo, en el corazón del Hotel Astor, ubicado en la calle Entre Ríos 1649, la celebración deportiva estuvo a punto de mutar en tragedia.

La chispa en el cuarto piso

A las 13:50 de ese 9 de noviembre, un incendio se desató en una habitación del cuarto piso del hotel de cuatro estrellas, cuyas causas aún hoy son una incógnita para los peritos.

Las llamas se propagaron rápidamente por alfombras y cortinados, generando una densa humareda que ascendió hacia los pisos superiores del edificio, que cuenta con un total de cien habitaciones.

El establecimiento se encontraba con su capacidad colmada debido a la presencia de delegaciones de deportistas internacionales y nacionales, lo que complicó la situación ante el avance del fuego y el humo en el interior del inmueble.

El caos en las alturas y la sombra total

El humo negro buscó salida hacia el quinto y sexto nivel, donde funcionaban el restaurante y la confitería del hotel. Atrapados allí, empleados y pasajeros intentaron evacuar, pero la situación empeoró drásticamente. Para prevenir una catástrofe mayor, las autoridades cortaron de inmediato el suministro de gas y electricidad.

La oscuridad absoluta se adueñó de los pasillos y escaleras. Entre la negrura de los pisos altos y la humareda espesa que impedía moverse con facilidad, la evacuación se realizó en medio de una nula visibilidad y momentos de confusión.

Las jugadoras de la Roja: Del sueño a la clínica

La rápida intervención de los bomberos y de los servicios de emergencia evitó una desgracia mayor. Las futbolistas, junto a otros afectados, sumando cerca de una docena de asistidos entre empleados y visitantes del hotel que también albergaba a las selecciones de Paraguay y Venezuela, debieron ser derivadas de urgencia.

Entre los afectados por la inhalación de humo se encontraron las futbolistas de la selección chilena Daniela Pardo, Karen Araya y Viviana Dávila, quienes debieron ser derivadas a centros asistenciales, como la Clínica Pueyrredón y el Hospital Interprovincial General de Adultos, tras presentar cuadros de asfixia. Asimismo, las fuentes oficiales de aquel momento confirmaron que ninguna de ellas sufrió lesiones de gravedad.

Una alarma que sacudió los Odesur

El accionar de los Bomberos fue destacable para evitar una tragedia mayor. (Foto ilustrativa)

Para las 15:00, tras más de una hora de ardua labor, el personal de Bomberos logró dominar las llamas del Hotel Astor. Aunque los daños materiales fueron significativos y el susto dejó a varias personas con principios de intoxicación clínica, la tragedia quedó en un amargo anecdotario.

Lo más curioso del hecho fue que no era el primer aviso para la organización. Pocos días antes, el fantasma del fuego ya había visitado el Hotel Bauen en Buenos Aires, sede de oficinas del Comité Organizador.

Las autoridades confirmaron que la situación fue controlada sin víctimas fatales ni heridos de gravedad, permitiendo que las delegaciones continuaran con su agenda prevista. Mientras los peritos intentaban dilucidar el origen de las llamas, la rutina de los Juegos Odesur retomó su marcha habitual en la costa atlántica. El susto en el Hotel Astor quedó atrás, consolidándose como una advertencia temprana que, afortunadamente, no empañó la fiesta del deporte sudamericano.