Tenía prohibido acercarse a la casa de su madre, fue alcoholizado e intentó entrar: terminó detenido

El detenido en Pirán fue traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Un hombre de 32 años fue detenido en la localidad de General Pirán tras incumplir una medida judicial que le prohibía acercarse a la vivienda de su madre, una mujer de 53 años.

El hecho ocurrió este domingo, cuando la víctima se comunicó con la dependencia policial para denunciar que su hijo se encontraba en el exterior de la vivienda, en estado de ebriedad, golpeando puertas y ventanas con la intención de ingresar al domicilio.

A partir del llamado, personal policial se dirigió al inmueble ubicado en la intersección de Falucho y Reconquista, donde constató la situación denunciada y procedió a reducir y aprehender al hombre.

La causa fue caratulada como desobediencia reiterada y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia. El fiscal de turno, doctor Arévalo, avaló la aprehensión, dispuso la notificación de la formación de la causa y ordenó el traslado del acusado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El detenido quedó imputado por incumplir la restricción de acercamiento que tenía vigente en favor de su madre, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia.