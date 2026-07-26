El clima da tregua: cómo estará el tiempo este domingo en Mar del Plata

Mar del Plata tendrá este domingo una jornada típicamente invernal, pero con condiciones estables y sin lluvias a la vista. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un día con cielo parcialmente nublado, un leve ascenso de la temperatura y viento de baja intensidad.

La temperatura oscilará entre los 9°C de mínima y los 13°C de máxima. Durante la mañana el termómetro rondará los 10°C con cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde alcanzará el valor más alto de la jornada bajo un escenario parcialmente nublado. Hacia la noche volverá a descender hasta los 9°C. Las probabilidades de precipitaciones serán prácticamente nulas: entre 0 y 10% por la mañana y 0% durante la tarde y la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada con nubosidad variable.

En cuanto al viento, soplará del sector sur durante gran parte del día con velocidades de 13 a 22 km/h por la mañana, disminuyendo a 7 a 12 km/h por la tarde. Por la noche rotará al este, manteniendo intensidades de entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas significativas previstas.

El lunes comenzará con un nuevo ascenso de la temperatura: el SMN prevé una mínima de 8°C y una máxima de 16°C. Sin embargo, aumentará la inestabilidad hacia la tarde y la noche, cuando podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de hasta el 70% en algunos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.