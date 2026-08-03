Una membresía para descubrir vinos distintos: catas, beneficios y sorpresas para salir de la zona de confort

Después de revolucionar el rubro con su propuesta de vinos de pequeñas bodegas y etiquetas poco convencionales, Small Batch (Juan B. Justo 497) vuelve a apostar por una idea diferente. Esta vez no se trata de una promoción ni de un simple club del vino: es un exclusivo Plan, una membresía mensual pensada para que cada entrega sea el punto de partida de una experiencia que continúa durante todo el mes.

"La idea es que el foco no esté solamente en las botellas que recibís, sino en todo lo que pasa alrededor de ellas", resumió Gregorio Eseverri, uno de los impulsores del proyecto, en relación a la experiencia completa que se vive.

La propuesta está organizada en tres niveles: Plancito, Plan y Planazo, cada uno con una selección distinta de vinos, aunque todos comparten la misma filosofía: descubrir etiquetas fuera del circuito habitual y conocer las historias que hay detrás de cada botella.

Tres vinos, una historia y muchas experiencias

Cada segundo jueves del mes, los suscriptores reciben en su casa una caja con tres vinos elegidos por el equipo de Small Batch, sin posibilidad de seleccionar las etiquetas lo que implica una sorpresa total.

Lejos de ser una limitación, explican que esa decisión forma parte de la esencia del proyecto. "Le pedimos a la gente que confíe en nosotros para salir de su zona de confort. La idea es que descubra productores, regiones y estilos que probablemente nunca hubiera elegido por su cuenta", explican.

Junto a las botellas llegará un "mapa de ruta", una guía con información sobre cada vino, su origen, el productor y los motivos por los que fue seleccionado. La intención es que los suscriptores puedan conservar esas fichas y construir, con el tiempo, una especie de biblioteca personal de los vinos que fueron descubriendo.

Una experiencia que sigue después de abrir la caja

La membresía incluye mucho más que el envío mensual. Uno de los beneficios será una degustación exclusiva que se realizará un sábado de cada mes en la vinoteca. Allí los integrantes podrán probar los nueve vinos que integran las tres categorías del plan, incluso aquellos que no recibieron en su caja.

La idea es que puedan comparar estilos, conocer qué ofrecen los otros niveles de suscripción y decidir si quieren cambiar de plan en el futuro. Además, quienes formen parte de la membresía accederán a masterclasses virtuales junto a enólogos, agrónomos, productores y representantes de distintas bodegas del país, que compartirán detalles sobre las cosechas, la elaboración de los vinos y responderán preguntas en vivo.

Beneficios pensados para disfrutar del vino también fuera de casa

Otro de los ejes del proyecto es trasladar la experiencia a distintos espacios gastronómicos de Mar del Plata. En lugar de ofrecer descuentos tradicionales, Small Batch busca generar beneficios vinculados al mundo del vino, como descorches sin cargo, copas de cortesía y otras propuestas especiales en restaurantes de la ciudad.

A eso se suma la prioridad para reservar lugar en las catas y eventos que organiza la vinoteca durante todo el año, además de descuentos exclusivos para participar de esas actividades.

Small Batch (Juan B. Justo 497) vuelve a apostar por una idea diferente con tres planes especiales.

Un plan personalizado

Otra de las particularidades de la propuesta es que cada suscriptor recibirá una atención personalizada. "Desde la comunicación vía WhatsApp hasta la elección de pequeños obsequios sorpresa enviados por bodegas colaboradoras, todo busca alejarse de los sistemas automatizados. Queremos conocer a quienes forman parte del plan y sorprenderlos con detalles que tengan sentido para cada uno", explican desde la vinoteca.

También puede regalarse

La suscripción funciona mediante una membresía mensual, sin permanencia mínima y con posibilidad de cancelarla en cualquier momento. Además, puede contratarse como regalo durante uno o varios meses, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan obsequiar una experiencia diferente a un amante del vino.

Quienes quieran conocer más sobre Plan, sus modalidades y cómo sumarse, pueden contactarse directamente con Small Batch a través de su cuenta de Instagram o en su local de Juan B. Justo 497, esquina Urquiza. También pueden anotarse a través del link: https://clientes.appsmallbatch.tech/ o en 2235324814.