Incendio en un departamento: evacuaron un edificio de diez pisos en Mar del Plata

Un incendio se registró este domingo por la mañana en un departamento de un edificio ubicado en la zona de la Vieja Terminal y generó la evacuación preventiva de la totalidad de los habitantes del inmueble.

El episodio fue advertido alrededor de las 11.30, en inmediaciones de Las Heras entre Alberti y Gascón, cuando el cuartel de Bomberos Centro recibió un aviso a través del sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un incendio en un departamento.

Una autobomba fue enviada al lugar y, al arribar al edificio “San Marino V”, los efectivos constataron que desde la puerta del departamento F, ubicado en el segundo piso, salía una importante cantidad de humo.

Ante esta situación, los bomberos debieron forzar la puerta para ingresar al inmueble y desplegar una línea de ataque. El foco se encontraba en el sector del lavadero y pudo ser rápidamente sofocado, evitando que las llamas se propagaran hacia otros ambientes o departamentos.

Para realizar las tareas de extinción, utilizaron equipos de respiración autónoma, debido a la importante presencia de humo en el interior.

Como consecuencia del fuego, el inmueble sufrió ahumamiento generalizado y daños por temperatura principalmente en el sector del lavadero, mientras que el resto de las afectaciones deberán ser determinadas posteriormente.

Al momento del incendio, los propietarios no se encontraban en el lugar. En el edificio se hallaba presente el encargado.

El inmueble cuenta con 10 pisos y nueve departamentos por planta, por lo que, ante la presencia de humo y como medida preventiva, los bomberos dispusieron la evacuación completa del edificio.

Finalmente, el incendio fue controlado y no se registraron personas heridas. Una vez finalizadas las tareas, la dotación regresó al Cuartel de Bomberos Centro.