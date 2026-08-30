Detuvieron al cantante Callejero Fino por manejar una camioneta sin patente y llevar un arma

Un joven de 27 años se encontraba con el cantante y también fue detenido.

El cantante y rapero Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, fue detenido este sábado en Tigre junto a otro hombre. Viajaban en una Volkswagen Amarok sin patente cuando fueron sorprendidos por la Policía Bonaerense, que encontró una pistola Glock calibre.40 con la numeración suprimida.

El operativo ocurrió en la zona de Italia y la Ruta 27, donde efectivos que realizaban una recorrida de prevención advirtieron que la camioneta circulaba sin los dominios colocados.

La Amarok que conducía no tenía las patentes colocadas.

Los policías frenaron el vehículo y encontraron a Alvarenga, de 31 años, al volante, y a otro hombre a su lado, identificado como S. J. R., de 27.

Según precisó Todo Noticias (TN), el músico sostuvo que se dirigía al cumpleaños del artista llamado J Rei, pareja de María Becerra. Sin embargo, quedó detenido junto al otro ocupante del rodado, donde los agentes de la Bonaerense encontraron el arma de fuego.

Además, la pistola tenía la numeración suprimida y fue secuestrada junto con la camioneta, de acuerdo a fuentes policiales.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que ordenó la detención de ambos y los imputó por tenencia ilegal de arma de guerra.

Callejero Fino tenía previsto presentarse este domingo en el Movistar Arena, aunque por el momento no será liberado, por lo que su presentación queda en duda.