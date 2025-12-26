Murió Daniel Piazzolla, el hijo menor de Ástor: “Todo el mundo te quiso”

En las últimas horas se confirmó la muerte de Daniel Hugo Piazzolla, hijo de Astor Piazzolla y Dedé Wolff. Tenía 80 años y estaba atravesando complicaciones provocadas por un enfisema pulmonar. Fue un músico excepcional, especialmente ligado a uno de los momentos más audaces de la obra de su padre: la experiencia setentista del Octeto Electrónico.

Daniel creció en un hogar atravesado por la música, los viajes y la búsqueda constante de inspiración. Fue el menor de los hijos de Piazzolla y durante algún tiempo estuvieron distanciados. Su reencuentro llegó poco antes del ACV que dejó postrado a Ástor y Daniel lo acompañó hasta su muerte, en 1992.

Daniel fue también el padre del talentoso baterista Daniel “Pipi” Piazzolla, líder de Escalandrum. Fue quien confirmó la noticia en sus redes sociales y lo despidió con palabras muy emotivas: "Hoy se fue mi papá, el que siempre me apoyó, el amigo de mis amigos, el que me dio la libertad de decidir, el que me enseñó que la familia está primero, el de las bromas pesadas".

"El que hizo de todo: músico, pintor de casas, afinador de pianos, instalador de alfombras, el que te estaciona el auto en un garage del microcentro, gastronómico, mecánico dental, astrónomo, motoquero, aventurero, divertido, ocurrente, rápido en las respuestas, excelente padre y esposo", continuó Pipi.

Y cerró: "Todo el mundo te quiso y te recordarán por siempre. Acompaño esta publicación con la canción que te compuse. Te voy a extrañar mucho. Buen viaje y que te encuentres con los tuyos, que no ves hace rato. Te amo”.