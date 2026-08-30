Polémica por las palomas atrapadas: la verdulería aclaró que bromatología requirió la red y que la rompen las aves

Aseguraron que las aves "se liberan sin problemas" y no hay "ningún tipo de maltrato animal".

Como informó recientemente este medio, vecinos del centro de Mar del Plata denunciaron la presencia de palomas atrapadas en una red sobre la fachada de una verdulería ubicada en la esquina de Independencia y San Martín. De acuerdo a sus dichos, el problema afecta la higiene del lugar, pero también el cuidado de las aves.

Los propietarios del comercio aseguraron a 0223 que el entramado está colocado desde marzo y responde a una disposición de bromatología, por lo cual no se va a quitar. Además, aclararon que las propias aves rompen la red y que ellos continuamente suben a emparcharla y liberar a las palomas que quedan atrapadas.

Respecto a los videos que comenzaron a circular entre los vecinos, donde se puede ver a una paloma muerta atrapada en la red, desde el comercio aseguraron que no se trata de la verdulería. En la misma línea, explicaron que el problema se extiende a otros locales de la cuadra y que en los registros se puede observar nítidamente cuál es el local.

"Ninguna paloma sufre maltrato y se las libera sin problema", expresaron los encargados de la verdulería, que reconocieron que la dinámica es constante: "Anoche se abrió la red, sacaron las palomas, se cerró todo con red nuevamente y hoy la encontramos rota".

"Están viniendo a arreglarla otra vez", relataron a 0223 y dieron por finalizado el entredicho.