La Defensoría del Pueblo manifestó su “preocupación” por la posible eliminación de Mar del Plata de la Zona Fría

El proyecto de ley del gobierno dejaría a Mar del Plata fuera del régimen de Zona Fría

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon manifestó su “preocupación” ante la posibilidad de que se introduzcan cambios en el régimen de Zona Fría y anunció el inicio de una campaña de recolección de firmas para elevar un petitorio al Congreso de la Nación.

A través de un comunicado, el organismo conducido por el radical Marcelo Lacedonia indicó que en las últimas semanas recibió numerosas consultas de vecinos vinculadas a posibles modificaciones en los descuentos aplicados sobre las tarifas de gas natural y al impacto económico que eso podría generar en los hogares de Mar del Plata y Batán, especialmente durante los meses de mayor consumo energético.

La novedad se da tras la presentación de un proyecto de ley del gobierno que busca limitar el beneficio a la Patagonia, Malargüe y la Puna, dejando afuera a distritos como General Pueyrredon.

Desde la Defensoría remarcaron que el régimen de Zona Fría “no constituye un beneficio excepcional ni discrecional”, sino que responde a condiciones climáticas particulares de la región, como las bajas temperaturas, la humedad y los fuertes vientos que se registran gran parte del año.

En ese sentido, recordaron que el Partido de General Pueyrredon fue incorporado al esquema diferencial mediante la Ley Nacional 27.637, que contempló esas características al momento de definir los descuentos tarifarios.

Si bien en ningún momento se manifestó abiertamente en contra del proyecto del gobierno nacional, el organismo también sostuvo que cualquier revisión del sistema debería realizarse con “criterios de razonabilidad, gradualidad y análisis territorial”, teniendo en cuenta el impacto concreto que las decisiones tarifarias pueden generar sobre la población.

Además, advirtió que el acceso a servicios esenciales en condiciones equitativas se vincula directamente con derechos básicos relacionados con la salud y la calidad de vida, sobre todo en sectores vulnerables, personas mayores y familias trabajadoras.

En paralelo, la Defensoría informó que comenzó a recorrer distintos puntos de la ciudad para recolectar firmas con el objetivo de presentar un petitorio ante los legisladores nacionales que deberán tratar en el Congreso el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo vinculado al régimen de Zona Fría.

Quienes quieran adherir a la iniciativa o recibir asesoramiento pueden comunicarse vía WhatsApp al 223 615-2488 o acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Belgrano 2740.