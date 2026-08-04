Excarcelaron al conductor que atropelló y abandonó a un árbitro que andaba en bicicleta

En sintonía con el pedido que hizo su defensa y al no verificar un “riesgo cierto” para la investigación, la Justicia de Garantías dispuso la excarcelación de Miguel Antonio Aguirre, el conductor que la semana pasada atropelló a un árbitro de fútbol marplatense que circulaba en bicicleta, lo dejó mal herido y se dio a la fuga.

Tal como adelantó este medio, el hecho ocurrió el miércoles pasado alrededor de las 22:20 sobre Beruti, entre las calles 194 y 196, cuando Diego Nicolás Cabrera, de 46 años, regresaba a su casa en bicicleta después de dirigir un partido y fue atropellado por una Ford Ranger blanca que transitaba en el mismo sentido.

Seguido al impacto, el árbitro fue despedido varios metros y cayó inconsciente casi a mitad de cuadra, mientras el conductor continuó su marcha sin detenerse para asistirlo. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permanece internado en terapia intensiva en estado reservado.

Aguirre fue aprehendido y quedó detenido imputado del delito de lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo automotor, por haber estado bajo los efectos del alcohol y por haberse dado a la fuga: el viernes pasado los abogados Martín Bernat y Karin Jaime solicitaron su excarcelación.

Cabrera tiene 46 años.

En la audiencia ante el Juez de Garantías Daniel De Marco se certificó debidamente el domicilio de Aguirre y se requirió el informe al Registro Nacional de Reincidencia. En ese encuentro el Ministerio Público Fiscal solicitó que en caso de conceder la excarcelación se fijen condiciones especiales.

En la resolución del titular del Juzgado de Garantías N°1 se tuvo en cuenta que más allá de la fuga, Aguirre no registrar sentencia condenatoria y posee domicilio certificado donde reside con su pareja e hija, lo que constituye un indicador de arraigo y no se verifica un riesgo cierto para el resultado del proceso.

El magistrado concedió la excarcelación de Aguirre, dispuso su inmediata liberación e impuso como condiciones especiales concurrir mensualmente a la sede del Juzgado durante la tramitación de la investigación penal preparatoria y le prohibió salir del país sin previa autorización judicial.