Un árbitro volvía a su casa en bicicleta, una camioneta lo atropelló y lo dejó abandonado: está en terapia intensiva

Ocurrió en la noche del miércoles pasado en el barrio Malvinas Argentinas.

Un árbitro de fútbol marplatense permanece internado en terapia intensiva luego de haber sido atropellado por una camioneta que, tras embestirlo, escapó del lugar. Aunque se dio a la fuga, la intervención de los vecinos posibilitó su detención.

El hecho ocurrió el miércoles pasado alrededor de las 22:20 sobre Beruti, entre las calles 194 y 196, cuando Diego Nicolás Cabrera, de 46 años, regresaba a su casa en bicicleta después de dirigir un partido.

Diego Nicolás Cabrera se encuentra internaod en terapia intensiva en el Higa.

Según relató la esposa de la víctima a 0223, el hombre circulaba por Beruti en dirección hacia la avenida Fermín Errea cuando fue embestido desde atrás por una Ford Ranger blanca que transitaba en el mismo sentido.

Testigos observaron el momento del siniestro y advirtieron que la camioneta circulaba "a muy alta velocidad", a alrededor de 100 kilómetros por hora (km/h) o incluso más, de acuerdo a la pareja de la víctima.

Así quedó la bicicleta de Cabrera, que fue chocado y quedó inconsciente tendido en el asfalto.

Seguido al impacto, el árbitro fue despedido varios metros y cayó inconsciente casi a mitad de cuadra, mientras el conductor continuó su marcha sin detenerse para asistirlo.

La secuencia posterior quedó registrada parcialmente por una cámara de seguridad de la zona y a pesar de que el choque no se observa en las imágenes, sí se escucha el fuerte impacto y se aprecia circular a la camioneta a toda velocidad.

Fueron los propios vecinos quienes asistieron a Cabrera y dieron aviso al 911. Además de brindar las primeras descripciones del vehículo, un vecino decidió seguir a la camioneta mientras escapaba y logró anotar la patente, información que permitió a la Policía localizar al automovilista y detenerlo.

Una ambulancia trasladó al hombre al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permanece internado en terapia intensiva. Conforme con la información brindada por su familia, sufrió una fractura de vértebra, fractura de cráneo y traumatismos internos en la cabeza, lesiones que mantienen reservado su estado de salud.

Mientras el árbitro continúa luchando por recuperarse, su familia sigue de cerca la evolución de la causa y busca conseguir una filmación clave en la que se observaría el instante en que fue embestido y abandonado por el conductor detenido.