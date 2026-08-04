Tragedia: estrenó un streaming pero falleció de un infarto durante la primera transmisión

Pablo Balario, destacado comunicador de Sierra de la Ventana, sufrió un infarto y falleció durante la primera emisión en vivo de Comadreja TV.

La conmoción y el estupor no sueltan a los vecinos y allegados de un reconocido coomunicador tras el fatal desenlace de su estreno en un programa de streaming.

Pablo Balario, destacado comunicador de Sierra de la Ventana, sufrió un infarto y falleció durante la primera emisión en vivo de Comadreja TV, un proyecto que había iniciado recientemente con un grupo de amigos y colaboradores.

Pablo Balario, destacado comunicador de Sierra de la Ventana, sufrió un infarto y falleció durante la primera emisión en vivo de Comadreja TV

El episodio ocurrió cuando el programa llevaba 1 hora y 23 minutos al aire, en medio de una charla de mesa entre los participantes. La inesperada descompensación generó una profunda tristeza y conmoción en la comunidad local, que conocía y valoraba a Balario por su trayectoria.

Horas antes del estreno, el conductor había manifestado su entusiasmo por este nuevo desafío comunicacional. Era reconocido en la región por su labor como locutor y conductor en múltiples celebraciones populares, donde su voz y carisma marcaban presencia.

Familiares y amigos lamentaron su pérdida y los vecinos de la localidad lo recordaron a través de las redes sociales con sentidos mensajes luego de haber dejado una huella en la comunidad.