Encontraron muerto al nene de 6 años que era intensamente buscado

La búsqueda de Tahiel Herrera, el nene de 6 años que era intensamente buscado desde el lunes por la noche, tuvo el peor desenlace. Durante la madrugada de este martes, las autoridades confirmaron que el pequeño fue encontrado sin vida dentro del predio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), ubicado en el barrio Confluencia, en la ciudad de Neuquén.

El niño, que tenía trastorno del espectro autista (TEA), había sido visto por última vez alrededor de las 20, cuando salió de la vivienda de un familiar durante un momento de descuido. Desde entonces, familiares, vecinos y fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo para intentar localizarlo.

La desaparición movilizó a efectivos de la Policía de Neuquén, Bomberos, personal de salud y decenas de voluntarios que participaron de los rastrillajes en distintos sectores del barrio. Paralelamente, la imagen de Tahiel comenzó a difundirse de manera masiva en redes sociales con el objetivo de obtener información sobre su paradero.

Con el paso de las horas, una de las principales hipótesis que manejaban los investigadores era que el niño pudiera haber ingresado al predio del EPAS y caído en alguno de los sectores destinados al tratamiento de aguas servidas. Por ese motivo, el lugar fue inspeccionado con equipos especializados.

Vecinos de la zona señalaron que el acceso al predio suele permanecer abierto, a pesar de contar con una garita de seguridad, un aspecto que también forma parte de la investigación.

El hallazgo

Pasadas las 0.30 de este martes, la llegada al lugar de una unidad del Cuerpo Médico Forense y de personal del Poder Judicial hizo prever el peor escenario. Minutos después, las autoridades confirmaron oficialmente el hallazgo del cuerpo del pequeño dentro del predio del EPAS.

Tras la confirmación, el cuerpo fue retirado por el Cuerpo Médico Forense, mientras efectivos de la Policía Científica continuaron trabajando en la escena para relevar pruebas que permitan reconstruir lo sucedido.

La investigación

La causa quedó en manos de la Justicia de Neuquén, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del niño.

Los peritos realizarán las pericias correspondientes para establecer la causa del fallecimiento y reconstruir el recorrido que realizó Tahiel desde que salió de la vivienda familiar hasta el lugar donde finalmente fue encontrado. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer si existieron fallas en las medidas de seguridad del predio donde ocurrió el trágico hallazgo.