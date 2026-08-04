Violenta salidera en la avenida Libertad: hay dos detenidos

Dos de los al menos cuatro delincuentes que el martes a la mañana hicieron una salidera bancaria en la avenida Libertad fueron aprehendidos por personal policial que secuestró una moto en la que se desplazaban y busca a los otros dos autores.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que la víctima fue abordada en la zona de Libertad entre Jujuy y España por los delincuentes con los que mantuvo un forcejeo en el que sufrió algunas lesiones. “Dos estaban en el lugar y los otros dos se sumaron cuando lo interceptaron”, dijeron.

Buscan a otros dos de los cuatro autores del robo.

Los ladrones escaparon con una especie de riñonera o bolso de mano que la víctima tenía en su poder y en el que tendría el dinero que habría sacado de la sucursal del Banco Nación ubicada en la intersección de la avenida con la calle Dorrego.

“Dos de los supuestos autores fueron aprehendidos por personal policial y la moto en la que se desplazaba fue secuestrada”, agregaron. Las mismas fuentes indicaron que ambos son jóvenes y que la víctima se desplazó por sus propios medios a un centro asistencial privado.