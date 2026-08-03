"La Policía nos ignora": les robaron tres veces en una noche, atraparon a la ladrona y nunca llegó el móvil

Retuvieron a la intrusa y llamaron a la Policía, que nunca llegó.

Una familia del barrio Peralta Ramos Oeste atiende un almacén en su vivienda, sufrió tres asaltos por los mismos delincuentes en solo cuatro horas y denuncia que los efectivos policiales los "ignoran completamente".

Una de las dueñas es Yemina, quien se encuentra desesperada y le comentó a 0223 la crítica situación que atraviesan en el comercio de barrio, situado en la calle Canosa al 800.

Hace algunos días, accedieron en tres oportunidades entre la 1:30 y las 5, y la segunda vez su marido logró advertir el robo mediante las cámaras de seguridad y retener a la ladrona, según relató.

Sin embargo, aunque entre tres atraparon a la mujer que había ingresado al kiosco, sostuvo que se comunicaron con el 911 y "la Comisaría Decimosexta no envió ningún móvil", por lo que debieron liberarla.

El panorama se agravó a tal punto que, de acuerdo a la víctima, tratan de quedarse despiertos por temor a nuevos hechos de inseguridad. "Estábamos tan cansados que nos dormimos y volvió el marido de la chorra a robarnos todo lo que quedaba, aproximadamente 200 mil pesos en mercadería", remarcó.

En otro punto, la mujer aseguró que la misma dependencia policial les "ignoró" un llamado de emergencia y recordó que, tiempo atrás, su pareja evitó un robo y ahuyentó al asaltante, quien corrió frente a un patrullero estacionado, aunque los agentes "no se acercaron para nada".

"Una vergüenza. Pusimos cámaras porque le empezamos a tener miedo a la policía. Nos ignoran completamente y hasta nos hemos sentido intimidados por ellos", concluyó.