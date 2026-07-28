Cerró su local porque le gatillaron en la cabeza, se mudó a un barrio "tranquilo" y le volvieron a robar: "Te quita las ganas"

El pasado sábado se registró un violento asalto en un comercio ubicado en la esquina de 3 de Febrero y 20 de Septiembre, en el límite de los barrios La Perla y Nueva Pompeya. Dos delincuentes amenazaron de muerte a los empleados y se llevaron la recaudación.

"Acá estamos hace 14 años y es la primera vez que nos pasa. Pero antes el local lo teníamos en el barrio Las Heras y ahí sí, nos robaron tres veces en una semana, y en una de esas veces me gatillaron en la cabeza y la bala no salió. Estoy acá de milagro", conto Diego, el propietario del local: "Me rompieron todo y decidimos cerrar".

Según el comerciante, eligieron un barrio más tranquilo para la ubicación actual del local. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en los últimos años. "De aquel tiempo a esta parte ha crecido mucho la inseguridad", aseguró Diego.

Después del robo que sufrieron en el local, decidieron no llamar a la policía. "Años atrás los llamé y tardaron media hora en venir, entonces te da mucha bronca", recordó el comerciante y aseguró que esta vez fueron los agentes los que se acercaron a ellos. "Nos contactaron de la Comisaría 1ra que habían visto el video y vinieron hasta acá a tomarme la denuncia, nos atendieron muy bien y eso hay que destacarlo también", sintetizó Diego.

Ahora el comerciante analiza tomar nuevas medidas de seguridad: "Vamos a poner reja y puerta electrónica y abrirle solo a los clientes conocidos". Para cerrar, reconoció: "Tras que está todo tan mal con la baja de la venta y encima que te pase esto, te quita fuerza, te quita ganas".

El robo

El violento asalto se registró en la tarde del pasado sábado. Dos delincuentes amenazaron de muerte a los empleados y se llevaron la recaudación. Había una clienta comprando, a quien también amenazaron con un arma de fuego.





En el video del robo, registrado por las cámaras de seguridad del local, se puede observar cómo los delincuentes ingresan al local y apuran a los empleados para llevarse el dinero: "Dale, te re vuelo la cabeza".

Aunque el trabajador le entregó todo el efectivo, se escucha al delincuente recriminarle: "¿Me estás tomando el pelo?". Tras cruzar el mostrador, abrir la caja y notar que realmente el empleado le había entregado toda la recaudación, el delincuente se dio a la fuga junto a su compañero.